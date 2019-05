Gironde : nouveau refus pour le village des marques de Coutras

Bordeaux, France

Le projet de village des marques de Coutras au nord de Libourne a été refusé par la Commission nationale d’Aménagement commercial de Paris. La décision est tombée en fin de matinée ce vendredi 15 mai. Le village doit rassembler une centaine de magasins de vêtements à prix réduits.

Le maire de Coutras, Jérôme Cosnard se dit cependant confiant. La décision a été refusée de justesse, selon lui, contrairement à une précédente décision qui avait été prise en février dernier par la commission départementale, qui avait retoqué le dossier à la majorité. "Nous ne sommes pas déçus, on sait que ces projets sont longs à convaincre, ça met entre cinq et dix ans. On va saisir la Cour d'Appel de Bordeaux pour présenter notre projet," a assuré le maire.

Le projet est loin de faire consensus. Les commerçants de Libourne à vingt minutes de Coutras craignent la concurrence de ces nouvelles enseignes à bas coût. Un argument, appuyé par la chambre des métiers. Jérôme Cosnard quant à lui y voit une aubaine pour la région.