Gironde, France

600 personnes se sont rassemblées ce vendredi à Bordeaux pour les rencontres nationales du tourisme fluvial. Un secteur pour lesquels les maires des communes des bassins de la Garonne, de la Dordogne mais aussi de l'estuaire de la Gironde se mobilisent. Représentant des communes comme Libourne, Pauillac, Royan, Blaye, Bourg-sur-Gironde, Cussac, Cadillac et bien sûr Bordeaux, ils veulent " faire pression" sur les pouvoirs publics et proposer des mesures pour permettre le développement de la croisière fluviale sur le département.

Des coûts de navigations jugés trop élevés à Bordeaux

Aujourd'hui, on compte cinq compagnies de croisière fluviale dans les eaux du département girondin. Elles représentent six paquebots. Les communes aimeraient créer des conditions favorables pour doubler cette flotte. Mais pour l'instant, elles estiment que ce n'est pas possible puisque Bordeaux est l'un des bassins de navigation les plus chers en France. En France, des pilotes sont commissionnés par l'Etat pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports.

Ici pour qu'un paquebot de croisière fluviale puisse aller de son ponton d'accostage au quai Richelieu jusqu'à la cité du vin il faut un pilote et ces frais de pilotage pour un seul bateau pendant un an c'est 175 000 euros. — Alain Juppé, maire de Bordeaux.

"A Bordeaux, il y a des frais d'accostage et de navigation également importants, poursuit Alain Juppé, donc il faut développer cette activité. Il faut que nous obtenions un certain nombre d'améliorations, c'est pour cela que nous sommes réunis : pour nous exprimer collectivement. Nous allons nous adresser aux partenaires, au Grand port maritime de Bordeaux, aux Voies Navigables de France, etc, pour discuter de ces frais".

Le tourisme fluvial vecteur de développement économique

Pour développer le tourisme fluvial, il faut également développer les infrastructures qui permettent d'accueillir les bateaux. Cela représente un investissement pour les communes. A Libourne par exemple, "c'est trois millions d'euros" explique Philippe Buisson, maire de la commune, qui poursuit : "ça nécessitait d'ailleurs l'émergence d'un port, le port de Libourne-Saint-Emilion. On a deux pontons dédiés à la croisière fluviale. Ceux-ci permettent d'accueillir aujourd'hui cinq, six bateaux à l'année" La ville aimerait aussi développer un troisième ponton qui doit voir le jour dès le printemps dédié à la plaisance et aux croisières à la journée.

Mais cette dépense en vaut la peine. "Pour les commerçants de Libourne, le tourisme fluvial c'est la très bonne nouvelle des dernières années" continue Philippe Buisson.

Le tourisme fluvial à Libourne c'est entre 27 000 et 30 000 visiteurs par an qui font vivre les commerces puisque ce sont des touristes à fort pouvoir d'achat, souvent des Nord-américains, qui, grâce aux longues escales, nourrissent la structure commerciale du centre-ville. — Philippe Buisson, maire de Libourne

Les maires concernés par le tourisme fluvial en Gironde ont fait la promesse de se réunir annuellement pour faire avancer ce dossier.