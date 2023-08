Gironde. Premières vendanges pour le Crémant de Bordeaux, de plus en plus de vignerons s'y mettent

Le raisin est encore acide, pas trop sucré, c'est le moment de vendanger celui qui sera utilisé pour le Crémant de Bordeaux. Ce ne sont qu'1% des parcelles cultivées en Gironde mais ce vin pétillant a de beaux jours devant lui. Le volume de production a augmenté de 57% sur l'année, les ventes de l'AOP Crémant de Bordeaux ont bondi de 12%. De nouveaux cultivateurs s'y mettent, sur les conseils de leur coopérative. C'est le cas de Christopher Gatto, installé depuis 2 ans à Blasimon, entre La Réole et Libourne. Cette année, il a consacré 6 hectares au Merlot destiné à faire du crémant.

Christopher Gatto a consacré 6 hectares de sa production au Crément. © Radio France - Ségo Raffaitin

Des vendanges à la main

Le mercredi 16 août, c'est le premier jour de vendanges. "C'est une nouvelle organisation, pour le crémant il faut vendanger à la main donc les machines sont au repos et on a beaucoup de main d'œuvre" sourit le vigneron, qui s'apprête à monter dans son tracteur pour porter la cinquantaine de caisses récoltées le matin jusqu'à la coopérative Bordeaux Families. Dans les rangs de raisin rouge, 25 coupeurs et coupeuses s'activent pour remplir les caisses. "Il y en a pour 3 ou 4 jours de vendanges" affirme Anna Cordazzo, la compagne du vigneron.

Une culture rentable, un nouveau marché

C'est une année test pour le couple. "On espère que tout va bien se passer mais normalement les bénéfices devraient être meilleurs sur du crémant" explique Anna Cordazzo. "Le bordeaux c'est bloqué et il faut passer à autre chose, il faut innover" s'exclame son compagnon. Se diversifier en faisant un peu de crémant, c'est s'assurer des revenus plus stables, pour Philippe Cazeaux directeur de Bordeaux Families, la principale coopérative du Crémant de Bordeaux : "c'est rentable et avec le réchauffement climatique, les années sont de plus en plus compliquées. Cette année je pense que les vignerons étaient content de récolter et de voir que le raisin arrive à la cave, au moins c'est fini. Et puis être sur différents marchés, ça permet de répartir un peu les risques et les vignerons s'assurent un revenu moyen plus confortable." C'est en tout cas l'argument économique qui a motivé Christopher Gatto.

Le vin à bulles a la côte en France, mais aussi à l'étranger

"Cette consommation d'effervescents, hors repas, pour l'apéritif, est en hausse, affirme Philippe Cazaux, le directeur de la coopérative Bordeaux Families. Il ajoute que le Crémant de Bordeaux a du succès en France mais aussi à l'internationale, avec de plus en plus d'acheteurs en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, en Asie. "Le marché se développe de plus en plus, donc nous on a besoin de plus de vignerons qui font du raisin de base crémant." Et il faut les convaincre en avance puisque la récolte de ce 16 août 2023 ne pourra se déguster qu'en 2025 ou 2026. "Il faut du temps pour élaborer le produit et il faut donc anticiper la demande deux à trois ans à l'avance."

Vendanger plus tôt peut aussi aider la vigne

Christopher Gatto a été épargné par le mildiou, cette année, même si la lutte a été difficile. Couper plus tôt peut aussi aider à l'équilibre de la vigne, contre certains champignons, c'est ce qu'explique Antoine Peron, responsable vignoble sur la structure. Il accompagne les vignerons, leur donne des conseils techniques notamment sur l'adaptation au dérèglement climatique. "Le fait de récolter tôt permet de préparer rapidement le rendement de la campagne suivante, explique le responsable, mais le vrai avantage c'est qu'on ne prend pas de risque pour le Botrytis. C'est un petit champignon, différent du mildiou, qui se développe juste quand la baie est bien chargée en sucre." Ajoutez à cela que la pression du mildiou peut favoriser le risque de Botrytis... "On a un vignoble fragile en 2023 donc l'organisation des chantiers de récoltes en Crémant nous permet de gommer tout ça assez rapidement..."