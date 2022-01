Gironde : un ancien ministre devient actionnaire d'Alogia Groupe

Au début du mois de janvier, l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé Philippe Doust-Blazy est devenu actionnaire d'Alogia groupe. Une arrivée importante pour cette entreprise girondine spécialiste de la Silver économie, créée en 2014.

Le fonctionnement

Sur demande d'acteurs sociaux, de collectivités, de l'habitat et d'acteurs privés, elle met en place des plans de prévention pour aider les séniors à rester dans leur domicile le plus longtemps possible, en toute sécurité.

Alogia Groupe réalise d'abord un diagnostic de l'habitat des personnes âgées pour trouver le moyen de réaménager l'habitat. Pour cela, Alogia Groupe travaille avec plus de 300 ergothérapeutes : ils vont déterminer si ces personnes ont besoin d'aide humaine, d'aménager leur logement ou d'aide pour le montage de dossiers de financement.

Alogia Groupe aide les séniors à rester chez eux le plus longtemps possible. - Alogia Groupe ©Alogia Groupe

L'accompagnement se fait de A-Z pour permettre aux personnes âgées de bien vieillir chez elles.

La France en retard sur ses voisins européens

Et l'enjeu est grand puisqu'en France seulement 6% des logements sont adaptés au vieillissement. C'est beaucoup moins que d'autres pays d'Europe comme les Pays-Bas, explique Alexandre Petit, Fondateur et Président d'Alogia Groupe.

Pourtant "90 % des Français affirment qu'ils veulent vieillir chez eux" rajoute le chef d'entreprise qui a déjà aidé 150 000 personnes à adapter leur domicile afin " de bien vieillir à domicile".

En revanche, si la France est en retard sur ses voisins, Alexandre Petit affirme que "la Gironde est l'un des départements les mieux lotis pour le bien vieillir grâce à la mobilisation notamment des acteurs sociaux et des collectivités".

L'ambition d'Alogia Groupe aux 340 collaborateurs, c'est de s'étendre sur la scène européenne.

