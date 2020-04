ENTRETIEN - Un mois après le début du confinement, 4000 entreprises girondines sont en grande difficulté

Alors que le confinement a débuté il y a plus d'un mois, les collectivités multiplient les annonces d'aides aux entreprises girondines. A ce jour, la Chambre du Commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde a reçu 4000 dossiers de demande d'aides. Entretien avec son président, Patrick Seguin.

Pendant la crise sanitaire, les entreprises girondines peuvent demander à bénéficier de divers aides. La région Nouvelle-Aquitaine vient d'ouvrir sa plateforme de dépôts de dossiers. La région a déjà voté un plan d'urgence de 73 millions d'euros début avril pour soutenir l'économie. Bordeaux Métropole a, quant à elle, fait passer son dispositif d’urgence de 10 à 15 millions d'euros.

Plusieurs mesures ont également été mises en place par l'Etat : 41 millions d’euros de report d’échéance fiscal ou sociale pour 1780 entreprises du département, 19,2 millions pour 14 600 entreprises éligibles au fonds de solidarité national, mais également des mesures de chômage partiel et des prêts de trésorerie garantis

Pourtant, un mois après le début confinement, plusieurs milliers d'entreprises girondines se trouvent dans une situation très critique. Entretien avec Patrick Seguin, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux-Gironde.

France Bleu : Quel est l'état des entreprises girondines aujourd'hui, un mois après le début du confinement ?

Patrick Seguin : Elles sont dans l'inquiétude, pour certaines dans la détresse. Sur la plateforme que nous avons mise en place dès le 15 mars, nous en sommes à 4000 dossiers traités ou en cours d'être traités. Malheureusement, les dossiers sont de plus en plus lourds, de plus en plus compliqués et là, depuis cette semaine, nous avons des appels au secours.

Dans quels secteurs se trouvent les entreprises les plus en difficulté ?

C'est principalement les secteurs de commerces de proximité, de la restauration-hôtellerie et du tourisme. La majorité des Français ont la date butoir du 11 mai, eux n'ont pas de date. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront reprendre, ils ne voient pas le bout du tunnel.

Et les dossiers que vous avez reçus, qu'est-ce que ça veut dire pour ces entreprises-là ?

Alors il y a heureusement bon nombre de dossiers sur lesquels on trouve une solution par rapport aux aides mises en place par l'Etat, par les régions et collectivités. Ensuite, il y a une deuxième catégorie d'entreprises qui, malgré ces aides ou parce qu'elles n'obtiennent pas ces aides, peuvent se retrouver en grande difficulté si le confinement des entreprises continue durablement. La troisième partie, ce sont les entreprises qui ne s'en sortiront pas. C'est souvent des entreprises qui étaient déjà en difficulté financières avant. Et donc ces entreprises-là, je les encourage à se placer sous la protection du tribunal. Ce n'est pas une honte. Bien sûr il y en aura pour lesquelles le tribunal décidera la liquidation parce qu'il n'y a pas de solution à moyen est long terme, mais c'est une minorité. Et donc on peut sauver des entreprises à partir du moment où le chef d'entreprises prend la décision d'alerter.

Mais combien d'entreprises pourraient mettre la clé sous la porte selon vous ?

D'abord je dois dire que les 4000 entreprises qui ont déposé des dossiers lourds aujourd'hui, ce sont 4000 sur les 84 000 entreprises que compte la Gironde. Donc ce n'est heureusement pas la majorité de l'économie. Sur ces 4000 entreprises, je pense que l'on a environ 10% ne s'en sortiront pas.

Et il y a, malgré tout, des entreprises qui ont repris leur activité aujourd'hui.

Oui, il y a heureusement des entreprises qui ont repris dès l'annonce du président de la République. Notamment dans le bâtiment, au niveau des artisans qui peuvent travailler chez les particuliers ou sur les chantiers publics en travaillant seul ou à deux, trois mais en respectant les distances de sécurité. Donc oui, on voit une reprise, mais elle doit être très professionnelle au niveau des consignes de sécurité.