Gîtes de France dans la Loire : "On connaît une année 2021 assez exceptionnelle"

Margot Silvestre préside les Gîtes de France dans la Loire, et possède elle-même des chambres d'hôte à Saint-Marcellin-en-Forez. Chez elle comme dans tout le département, l'année 2021 se termine en beauté. "On a un taux de réservation qui est de 90% sur les deux semaines à venir. Sachant qu'on est entré depuis bientôt deux ans maintenant dans un système de réservation de dernière minute, donc il y a de fortes chances qu'on ait à nouveau des contrats réalisés aujourd'hui pour la semaine de Noël et la semaine du jour de l'An."

Dans la Loire, les gîtes de France connaissent une année "exceptionnelle, puisque le volume d'affaires de la structure a progressé de près de 38% cette année par rapport à 2020, sachant que 2020 n'avait pas non plus été une mauvaise année puisque dès que les gens avaient eu la possibilité de ressortir de chez eux, ils étaient venus s'installer à la campagne pour profiter de séjours ouverts. Donc, oui, on est plutôt serein à Gîtes de France!"

Les gîtes de la Loire, destination haut de gamme

400 gîtes et chambres d'hôtes dans la Loire, et de nouveaux hébergements ouvrent chaque année. 27 pour la seule année 2021, avec une cinquantaine de projets en cours. Pour du tourisme rural et familial, surtout à l'occasion des fêtes, la Loire est pile au bon endroit. "Le département est relativement central dans l'Hexagone. On a de plus en plus d'hébergements équipés, d'espaces balnéo, de spa, donc ça aussi, c'est une attractivité supplémentaire pour Gîtes de France. Et puis là, c'est génial. La neige est là sur nos montagnes. Donc nos hébergements situés sur les massifs montagneux du département sont sont pleins à bloc pour les jours à venir." De la balnéo, des spas, des équipements haut de gamme, "c'est une des marques du département de la Loire chez Gîtes de France, on a de beaux hébergements."