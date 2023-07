Gîtes et Airbnb : l'offre de locations saisonnières en hausse de 137% en Dordogne

Alors qu'approche la fin du mois de juillet, les professionnels du tourisme en Dordogne tirent un premier bilan de leur saison. Le Département remarque une très forte hausse de l'offre sur les plateformes (Airbnb, Booking, Sportihome) et les gîtes de France avec une hausse de 137% par rapport à 2020 (année du Covid). "Des meublés qui devraient largement tirer leur épingle du jeu" selon l'observatoire de suivi de l'Économie Touristique de Dordogne. "Des hébergements au calme, à la campagne, sensibles au slow tourisme et au tourisme durable" de plus en plus sollicités par les touristes.

Plus de Hollandais en Dordogne

Par ailleurs, le nombre de Néerlandais en vacances chez nous entre le 1er juin et le 14 juillet a augmenté de 15% par rapport à l'année 2022. Les autres indicateurs sont stables. Le nombreux de Français ayant choisi la Dordogne pour les congés augmente de 1.5% par rapport à l'année dernière, 1.6% de plus en moyenne chez les étrangers. À noter que la clientèle britannique est moins présente que l'an passé avec un recul de 4%.

L'arrière-saison s'annonce déjà plutôt bonne pour le Périgord avec une hausse des réservations de 6% pour septembre 2023 et même +9% pour le mois d'octobre, toujours par rapport à la saison 2022.