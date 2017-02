"Give N Joy", une appli alsacienne pour offrir un resto à ceux qui n'en ont pas les moyens

Premier bilan après le lancement "Give N Joy", lancé en 2016 à Mulhouse, pour faire un don dans un restaurant et offrir un repas à ceux qui n'en ont pas les moyens. Quatorze établissements se sont inscrits pour participer à l'opération.

"Vous avez le pouvoir de redonner le sourire ! Permettez à des personnes en difficulté de profiter de vos sorties préférées." C'est le slogan de Give N Joy, un site et une appli lancés en 2016 à Mulhouse. Le principe est le même que pour les "cafés suspendus" mais version numérique. Par exemple, au lieu de payer un café, vous en commandez deux, laissant l’autre «en suspens» pour une personne dans le besoin. Le système peut donc aussi fonctionner pour un repas tout entier. "On a voulu rendre plus efficace le système des cafés suspendus", explique Chloé Gignet, l'une des fondatrices du site.

Une vingtaine de repas offerts au restaurant

L'Alsacienne a lancé le concept avec des amis étudiants de son école de commerce parisienne en 2015. Les restaurants peuvent s'inscrire sur le site. Quand le montant des dons est suffisant pour offrir un ticket restaurant, il est reversé à des associations qui peuvent à leur tour se tourner vers leurs bénéficiaires. "Comme ça les personnes en difficultés peuvent aller au restaurant comme les autres", se réjouit Chloé Gignet. Jusqu'à présent, une vingtaine de tickets ont déjà été redistribués.

Un projet d'extension à Strasbourg

Quatorze restaurants mulhousiens participent au dispositif. Give N Joy devrait aussi arriver à Strasbourg dans les mois à venir, et souhaite aussi travailler avec des coiffeurs ou des salons de massage.