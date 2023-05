GL, Perrier, Chomarat : au Cheylard, (enfin) du mieux pour les fleurons de l'industrie

C'est l'histoire d'un bassin industriel historique qui est en train de revivre, en Ardèche, dans la vallée de l'Eyrieux. Au Cheylard, les grandes entreprises commencent à sortir d'une période très difficile. De nouveaux clients, de potentiels investisseurs, et même des rumeurs de créations d'emplois : si pour le moment rien n'est confirmé, cela faisait longtemps que le contexte n'avait pas semblé si favorable pour ce bassin durement frappé par la mondialisation. "Il y a des perspectives positives, c'est ce qui l'emporte chez les gens, malgré l'attente qui est difficile, avec le coût de la vie et les décisions au niveau national", estime le maire du Cheylard, Jacques Chabal.

Optimisme et savoir-faire

On parle - ce n'est pas confirmé par l'entreprise - notamment de nouveaux marchés conquis par Perrier, embouteilleur historique du Cheylard, qui permettraient la création de 30 à 40 emplois. Surtout, chez GL Bijoux et Chomarat, 2023 pourrait marquer la fin de l'utilisation de l'activité partielle (nouveau nom du chômage partiel). Cela dure et ne s'est pas arrêté depuis la pandémie de Covid-19,

Dans un communiqué, Chomarat confirme à France Bleu Drôme Ardèche que la situation financière de l'entreprise est "assainie", après les crises Covid et la guerre en Ukraine, notamment grâce aux aides des pouvoirs publics. Elle indique également que l'Activité Partielle de Longue Durée se terminera "dans les prochains mois", sans confirmer des créations d'emplois, même si selon nos informations l'hypothèse a été évoquée.

GL Bijoux va changer

Enfin, chez GL Bijoux, c'est peut-être la fin d'une longue période délicate, qui a commencé bien avant le rachat de l'entreprise par le fond d'investissement "Renaissance Luxury Group", en 2014. Là aussi, selon nos sources, la société va se restructurer avec l'ambition de transformer certains emplois de bureaux en emplois d'atelier. L'activité de traitement du cuir, qui existe à la marge pour le moment en Ardèche, pourrait se développer et devenir une filière maroquinerie. La production de bijoux plaqués or et des fameuses "Georgettes" va continuer. Si tout se passe comme sur le plan, le chômage partiel pourrait aussi prendre fin.

Enfin, c'est là le point le plus "emballant" des projets pour le moment secrets de GL Bijoux, un accord serait en cours avec un joaillier de renommée mondiale, qui souhaiterait produire au sein même de la vallée du bijou. On parle d'une trentaine de postes possibles cette année, et même de 150 à 200 postes dans les années à venir si tout se passe bien. L'entreprise ne souhaite pas communiquer et préfère cultiver le secret. Les syndicats, eux, par la voix de Daniel Baquelot (CGT), se disent "vigilants" à ce que les salariés actuels conservent leurs droits. "Avec les projets qui sont sur la table on a un discours enthousiasmant, il faut que ça se concrétise. Ce serait une bonne nouvelle pour permettre de fixer la jeunesse du Cheylard plutôt que de les voir partir, c'était un crève-cœur ces dernières années".