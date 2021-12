Le groupe Global Hygiène désigné pour reprendre la papeterie de Bègles

Le groupe belge Etex actuel propriétaire de la papeterie de Bègles a annoncé la signature d'un accord avec Global Hygiène ce samedi 25 décembre, pour la reprise d'activité du site industriel fermé depuis le mois de mars 2021. Le projet du groupe français, fabricant de produits d'hygiène et d'essuyage type essuie-tout ou mouchoir, a été jugé plus solide financièrement que celui présenté par les ex-salariés de l'entreprise constitué en association "Avenir papeterie de Bègles".

"Avenir papeterie de Bègles" travaillait depuis neuf mois sur une offre de reprise de la papeterie nommée "Origami", projet destiné notamment, à transformer le papier usagé en matériaux d'isolation et qui prévoyait de créer 110 emplois.

Il manquait 20 millions d'euros à l'association d'anciens salariés pour concrétiser leur offre auprès du propriétaire Etex.

Le projet de reprise du nouvel acquéreur Global Hygiène est soutenu par l'EPA Bordeaux Euratlantique (Etablissement public d'aménagement de Bordeaux) instance de l'Etat, spécialisée dans l'aménagement urbain et notamment en charge de l'aménagement des berges de la Garonne dans la métropole bordelaise.

Que dit le maire de Bègles ?

Dans un communiqué le maire de Bègles et vice-président de Bordeaux Métropole, Clément Rossignol Puech s'est félicité, ce dimanche 26 décembre, du maintien d'une activité industrielle sur le site qui selon lui "va participer à la relocalisation de l'industrie française". Un projet devrait également permettre de développer l'activité économique et industrielle du territoire, mais aussi les équipements publics et le logement notamment sociaux.

Clément Rossignol Puech dit vouloir saluer le projet porté par l'association des ex-salariés "Avenir papeterie de Bègles" jugé par le maire "ambitieux sur le plan social et environnemental" et appelle le groupe Global Hygiène "à imaginer un avenir commun avec les anciens salariés qui ont beaucoup à apporter au projet".

Désillusion pour les anciens salariés

De leur côté, les ex-salariés se sont réveillés au lendemain de Noël, avec la gueule de bois. "Aujourd'hui on a l'impression d'être trahi" explique Claude Duthil, Président de l'association de salariés "Avenir papèterie de Bègles". Selon lui, l'EPA Bordeaux Euratlantique et donc l'Etat disait soutenir leur projet, "on a pourtant reçu une lettre d'Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Finances, disant que son vœu était que notre projet aboutisse, et en fait c'est l'EPA qui plombe notre projet".

Claude Duthil réagit à l'annonce de la reprise de la Papeterie de Bègles Copier

L'activité sur la papeterie de Bègles pourrait être relancée dans le courant de l'année prochaine avec le projet de Globale Hygiène. Le groupe français compte investir massivement sur ce site et notamment dans l'achat de nouvelles machines.