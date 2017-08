GM&S : le CE demande à Bruno le Maire de faire pression sur GMD

Le CE de l'entreprise GM&S a diffusé une lettre ouverte où il somme Bruno le Maire le ministre de l'économie de faire davantage pression sur l'unique repreneur GMD afin qu'il reprenne davantage de salariés.

Le CE de l'entreprise de GM et S a écrit une lettre ouverte à Bruno le Maire le ministre de l'économie et des finances. Le CE souhaite que le ministre fasse pression sur Alain Martineau le PDG de GMD et candidat unique à la reprise de l'usine de la Souterraine afin qu'il reprenne davantage de salariés.

Le CE veut sauver davantage d'emplois

L'offre de reprise de GMD, tout le monde la connait. 120 salariés repris sur les 277 avec un investissement de 15 millions d'euros répartis à parts égales entre l'état et les constructeurs Peugeot et Renault, ainsi qu'un rachat des murs de l'usine par Alain Martineau le PDG de GMD.

Pour Yann Augras le délégué CGT de l'usine qu'a joint France Bleu Creuse, il faut que le ministre de l'économie use de son pouvoir pour sauver plus d'emplois "Il me semble qu'il est ministre de l'économie et pas maire de Guéret? Donc s'il n'est pas capable en tant que ministre de l'économie de secouer pour garder un peu d’industrie en France, il faut qu'il fasse autre chose le monsieur!"

Il faut l'obliger [Alain Martineau PDG de GMD] à reprendre plus de personnes - Yann Augras délégué CGT de GM et S

Yann Augras ajoute également et toujours à l'attention de Bruno le Maire "l'état peut le faire, c'est juste une histoire de volonté!"

Décision le 4 septembre

Lundi, le tribunal de commerce de Poitiers a de nouveau reporté sa décision sur la reprise de l'usine par le groupe GMD. La justice se prononcera le 4 septembre et elle a ordonné une poursuite de l'activité jusqu'au 18 septembre. Lundi des salariés s'étaient rendus à vélo à Poitiers pour accueillir la décision.