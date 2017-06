GM&S : le tribunal de commerce de Poitiers se prononce pour la liquidation avec poursuite d'activité

Le tribunal de commerce de Poitiers a décidé ce vendredi matin de la liquidation avec poursuite d'activité pour le site GM&S de la Souterraine dans la Creuse. C'était ce qu'espéraient les salariés après le dépôt de l'offre de reprise de GMD ce jeudi soir.

Ce sera donc la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pour GM&S dans la Creuse. Le tribunal de commerce de Poitiers s'est prononcé en ce sens ce vendredi matin, le dossier sera réexaminé le 17 juillet prochain. C'était d'ailleurs ce qu’espéraient les salariés : pouvoir continuer à travailler en attendant que l'offre de reprise du groupe GMD déposée cette semaine soit examinée plus précisément.

Le vendredi 23 juin, lors de l'audience devant le tribunal de commerce de Poitiers, l'administrateur avait demandé la liquidation judiciaire. Tout au long de cette semaine, les négociations se sont poursuivies entre les salariés de GM&S et le gouvernement avant le dépôt de l'offre de GMD ce jeudi soir et ce vendredi matin, Jean-Louis Borie, l'avocat du CE de GM et S, espérait bien une poursuite de l'activité.