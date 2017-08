GM&S : les salariés "écoutés, mais pas forcément entendus" par les députés de la majorité présidentielle

A la sortie d'une rencontre en préfecture de Creuse, les députés LREM d'Indre, de Haute-Vienne et de Creuse ont réaffirmé que l'offre de reprise à 120 salariés est la seule solution pour l'usine GM&S de La Souterraine. Le député de Creuse va demander à rencontrer le repreneur potentiel.

"Evidemment qu'on aurait préféré plus de reprises d'emploi", a déclaré Jean-Baptiste Moreau, député de la majorité présidentielle (LREM) de Creuse, à la sortie d'une réunion de deux heures en préfecture avec les délégués syndicaux de l'usine GM et S de La Souterraine ce jeudi. Il était accompagné de François Jolivet, député de l'Indre, et de Sophie Beaudouin-Hubière, députée de Haute-Vienne. Mais le parlementaire semble peu enclin à se battre pour que le repeneur potentiel GMD conserve davantage d'emplois.

Avec GMD on a affaire à un industriel sérieux, il a estimé qu'il avait besoin de 120 salariés, nous, députés En Marche!, on ne va pas se substituer à un projet industriel !" - Jean-Baptiste Moreau, député LREM

Le député LREM de la Creuse devant les salariés de #GMS "je vais demander à rencontrer le patron de GMD" mais "je ne suis pas un industriel" pic.twitter.com/cTjlx3yuhe — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 24, 2017

"120 salariés avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'usine ne pourra pas fonctionner", a répondu Vincent Labrousse, délégué CGT, à la sortie de la réunion. "Ils nous ont écoutés, mais je ne sais pas s'ils nous ont entendus. On essaie de leur faire comprendre, mais ils restent sur le dogme que sous prétexte que c'est les syndicats qui le disent, c'est que c'est faussé", a ajouté son homologue Jean-Marc Ducourtioux. Pour lui, l'usine ne peut tourner qu'avec 180 salariés, au minimum.

Ce qu'on a essayé de faire comprendre aux élus c'est qu'à 120 salariés, l'entreprise ne pourra pas repartir." - Jean-Marc Ducourtioux

Jean-Marc Ducourtioux a ajouté : "Si monsieur Martineau a mis 120, c'est que les constructeurs lui ont dit de mettre 120 ! Nous ce qu'on veut c'est que le gouvernement rencontre les constructeurs et remonte ce curseur !"

Concert de carters made in #GMS devant la préfecture "pour qu'on nous entende là-haut dans les bureaux" en attendant, la réunion continue pic.twitter.com/DGZXnJipzp — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 24, 2017

"Je vais demander à rencontrer Alain Martineau très prochainement"

Mais Jean-Baptiste Moreau, lui, semble déjà dans l'après-reprise, à 120 salariés. Il va demander à rencontrer Alain Martineau, le patron du repreneur potentiel : "On va voir comment GMD compte monter en charge, l'Etat est prêt à prendre en charge le chômage partiel d'un certain nombre de salariés le temps de la montée en charge des commandes des constructeurs pour le site".

Yann Augras marque les noms des salariés de #GMS sur des carters accrochés aux barrières de la @PREFCREUSEpic.twitter.com/yojCITp3IS — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 24, 2017

Les salariés, eux, ne considèrent pas que cette rencontre pourra faire avancer leur combat. Dans leur viseur, il y a les donneurs d'ordre, PSA et Renault. Ce sont eux qui passent commande à GM et S... et à GMD ! Donc ce sont les seuls qui selon eux peuvent faire augmenter le curseur d'emplois repris.

Les salariés ont laissé devant la @PREFCREUSE des carters avec les noms des salariés, et une adresse à @BrunoLeMairepic.twitter.com/i38qq4DL4t — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 24, 2017

Lundi, une nouvelle assemblée générale a lieu dans l'usine avec l'ensemble des salariés. Ils vont décider collectivement d'une nouvelle action au niveau national, sans doute en occupant un site de l'un des deux constructeurs automobiles.