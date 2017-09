GM&S : les salariés ne savent toujours pas ce qu'ils vont devenir

Alors que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) a été validé vendredi dernier, les salariés de GM&S n'ont qu'une certitude : 120 postes seront maintenus sur 277. Pour le reste, il va falloir encore patienter ...

Alors que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) a été validé vendredi dernier, les salariés de GM&S n'ont qu'une certitude : 120 postes seront maintenus sur 277. Pour le reste, il va falloir encore patienter.

incertitude

Selon les informations recueillies pas France Bleu Creuse, la liste nominative des salariés conservés par le repreneur GMD pourrait être connue ce mardi ou demain. Quant à l'activité du site, elle pourrait reprendre en fin de semaine ou lundi prochain. Réunis en assemblée générale ce lundi midi, les salariés de GM&S ont rencontré Sébastien Blanchon, le directeur des ressources humaines du repreneur GMD.

Un climat tendu

Un échange d'une quinzaine de minutes, à huis clos, a eu lieu dans un bâtiment de l'usine sans apporter d'informations plus précises pour les salariés. Qui sera conservé, qui sera licencié ? L'attente commence à être longue et douloureuse pour des salariés qui luttent depuis neuf mois. A l'image de Marc, salarié de GM&S depuis 35 ans : "C'est du stress, et puis on est dans l’incertitude. Tout le monde est pressé que ça se termine et qu'on reparte sur des bases saines. Le problème c'est que cette attente commence a nous diviser, il n'y a pas les noms, on ne sait rien. C'est stratégique tout ça".

Marc, salarié depuis 35 ans à GM&S Copier

Les salariés de GM&S commencent à perdre patience, certains ne ferment pas la porte a la tenue "d'actions violentes"... sans pour autant en dire plus. Signe d'un climat de plus en plus tendu : le directeur des ressources humaines de GMD, Sébastien Blanchon, a été prié ce lundi après -midi, par le CHSCT, de quitter le site de l'entreprise pour sa propre sécurité.