Go Sport change de patron

Patrick Puy, nouveau directeur général de Go Sport

La société Go Sport basée à Sassenage (Isère) a un nouveau directeur général. Hermione People & Brands, propriétaire des magasins de sports annonce l'arrivée de Patrick Puy, 67 ans, appelé à "poursuivre la nécessaire transformation de Go Sport". Un nouveau dirigeant doté d'une "solide expérience dans la mutation des entreprises" dit le communiqué du groupe de Michel Ohayon, ancien propriétaire également de la marque Camaïeu. C'est d'ailleurs après la liquidation de la marque de prêt-à-porter que les syndicats de Go Sport avaient tiré le signal d'alarme.

Un ancien dirigeant de Vivarte, ex groupe André

Une nomination qui intervient dans un contexte où Go Sport a un nouveau rendez-vous devant le tribunal de commerce de Grenoble le 16 janvier, après la nomination en fin d'année d'un juge enquêteur chargé de faire toute la lumière sur l'état précis des comptes de la société. Pour autant l'arrivée de ce nouveau "capitaine" n'a pas forcément de quoi rassurer les salariés. Le long parcours de Patrick Puy à la tête de divers entreprises est en effet marqué ces dernières années par un passage chez Vivarte (ex-André) entre 2016 et 2021, qui s'était terminé par le démantèlement du groupe. C'est également lui qui avait accompagné le dépôt de bilan du groupe Moulinex-Brandt en 2001.