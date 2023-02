Go Sport France à son tour en redressement judiciaire

C'est un effet domino, ou en cascade, qui n'a rien de surprenant après le placement en redressement judiciaire du Groupe Go Sport le 19 janvier dernier : la société Go Sport France, filiale à 100% de Groupe Go Sport, est a son tour déclarée en cessation de paiements et placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble.

Les magasins eux-mêmes

Cette décision, en date du 1er février 2023, intervient à la demande des responsables de la société, en raison notamment du constat "d'une insuffisance d'actifs" de "158 millions d'euros" consécutive à la dénonciation de convention financières entre la maison mère et la filiale.

Sans entrer dans les arcanes de la gestion financière d'un groupe et de ses sociétés le fait est que cette décision implique cette fois directement la direction des quelques 120 magasins Go Sport en France. La période d'observation qui s'ouvre court "jusqu'au 19 juillet 2023".