Go Sport : le tribunal de commerce de Grenoble rendra sa décision ce jeudi

Encore quelques jours d'attente pour les 2.150 salariés de l'enseigne Go Sport, distributeur d'articles de sport dont le siège est à Sassenage (Isère). Ce lundi matin, une nouvelle audience s'est tenue devant le tribunal de commerce de Grenoble. En décembre décembre dernier, ce même tribunal avait nommé un juge-enquêteur pour examiner en détail la situation financière de Go Sport. Les représentants du personnels s'inquiétaient depuis le mois d'octobre de la santé financière du distributeur, dénonçant notamment une remontée de trésorerie (36,3 millions d'euros) depuis les caisses de Go Sport, vers le propriétaire HPB (Hermione, People and Brands). Ce dernier soulignait au contraire que l'enseigne devrait renouer avec les bénéfices dès 2023.

Deux scénarios

La question qui est posée au tribunal de commerce est donc de savoir si l'entreprise est ou non en cessation de paiement. Deux scénarios se dessinent selon l'avocate des représentants du personnel : soit les magistrats estiment que Go Sport est en cessation de paiement et nomment un administrateur judiciaire. Soit le tribunal juge qu'il n'y a pas de cessation de paiement ; dans ce cas l'entreprise pourrait s'engager dans un processus de conciliation pour trouver un repreneur. Le tribunal de commerce de Grenoble rendra sa décision ce jeudi 19 janvier.