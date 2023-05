Go Sport : les nouveaux dirigeants à Sassenage ce mardi, les salariés attendent des réponses

Après la décision vendredi de la reprise de Go Sport par son concurrent Intersport , les salariés ont rendez-vous avec leurs nouveaux dirigeants ce mardi. En amont de la réunion, la secrétaire du CSE - Comité social et économique - de Go Sport Karine Valentin, est l'invitée de France Bleu Isère.

"On attend certaines réponses, savoir comment on va travailler. On veut savoir où on va", réclame Karine Valentin, qui pointe notamment le changement de modèle, Intersport ayant un fonctionnement coopératif. "C'est tout nouveau pour nous, c'est une nouvelle façon de travailler donc il va falloir qu'on s'adapte."

La marque Go Sport et le siège de l'entreprise restent en place, l'élue du personnel en a eu la garantie. "Oui, le siège restera, ils veulent en faire un pôle d'excellence outdoor. C'est logique, on est au milieu des montagnes. On va donc travailler là-dessus."

L'offre d'Intersport prévoit la reprise de 72 magasins de l'enseigne iséroise en France pour un total de 1.631 emplois, dont le siège basé à Sassenage.