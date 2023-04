Go Sport : le repreneur sera connu le 28 avril

"On a un petit peu le sourire parce qu'on sait qu'à l'issue de l'audience, on aura forcément un choix avec un repreneur, souligne Laurence Laborie, déléguée Force Ouvrière de Go Sport. Et ça, c'est un gros soulagement par rapport à nos collègues de Camaïeu qui n'ont pas eu cette chance." Cette représentante du personnel est venue de région parisienne pour l'audience qui se tenait ce mardi au tribunal de commerce de Grenoble. Dans la matinée, les magistrats ont entendu le groupe HPB (Hermione People & Brand), actuel propriétaire, et qui a finalement renoncé à proposer une offre de continuation de l'activité .

Une vingtaines de candidats

Dans l'après-midi, le tribunal de commerce a ensuite examiné les offres de reprise de Go Sport, dont le siège est situé à Sassenage, près de Grenoble. Les deux entités - le Groupe Go Sport et Go Sport France - emploient aujourd'hui 1.700 salariés. Une vingtaine de candidats se sont fait connaître pour la reprise de l'enseigne, placée en redressement judiciaire. Parmi ces dossiers, deux semblent se détacher.

Le PDG d'Intersport Jacky Rihouet (au centre) © Radio France - Bastien Roques

Celui d'Intersport France, allié à d'autres entreprises, et défendu par son PDG Jacky Rihouet : "c'est un projet industriel très très ambitieux qui permet d’abord de sauvegarder une grande partie des emplois et avec un projet économique puissant pour l’industrie du sport". Autre projet de taille équivalente, celui du Britannique Sports Direct, mais dont les dirigeants n'ont pas souhaité s'exprimer.

James France (à droite), directeur du développement européen chez Sport Direct © Radio France - Bastien Roques

Les deux projets sont jugés intéressants par l'avocate des syndicats, Evelyn Bledniak : "ce sont deux très beaux projets et effectivement la surprise était bonne d'avoir deux projets qui allaient reprendre environ 90% des salariés restants (...). Deux projets avec des repreneurs solides financièrement et qui reprennent à peu près le même volume d’emplois." D'autres candidats ont eux proposé des reprises partielles. Le tribunal de commerce de Grenoble fera connaitre sa décision le 28 avril.