Go sport placé en redressement judiciaire

La décision était attendue et cette fois-ci elle n'a pas été repoussée. Le parquet de Grenoble indique ce jeudi matin que la société Groupe Go Sport est placée en redressement judiciaire. Ça ne concerne pas, indique-t-il, la société Go Sport France mais celle-ci sera sans doute "impactée par la situation de sa maison mère".

Une période d'observation de 6 mois

Cette décision fait suite à l'examen de la situation du groupe basé à Sassenage, propriété de Hermione People & Brand depuis 2021, elle-même détenu par la Financière Immobilière Bordelaise, à la demande du parquet de Grenoble. Le Groupe Go Sport est placé en observation pour une première période de 6 mois. Deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été nommés "afin de gérer l’entreprise dans le meilleur intérêt des salariés et des créanciers, sous le contrôle des juges et du parquet" précise encore le parquet de Grenoble.

Ce même parquet qui a confirmé mercredi l'ouverture, depuis novembre, d'une enquête préliminaire à propos de la gestion de Go Sport, pour des soupçons d'abus de biens sociaux, concernant des mouvements d'argent pouvant paraitre suspects.