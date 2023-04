Go Sport racheté par Intersport, 90% des emplois conservés

C'est donc Intersport France qui va reprendre l'enseigne Go Sport, dont le siège est à Sassenage (Isère). La tribunal de commerce de Grenoble a rendu sa décision ce vendredi 28 avril, soit 10 jours après l'audience d'examen des offres. HPB, le groupe de Michel Ohayon, propriétaire de Go Sport, avait alors renoncé à proposer une offre de continuation de l'activité. Sur les 12 dossiers examinés, le tribunal a estimé que deux étaient recevables - ceux de SportsDirect et d'Intersport.

ⓘ Publicité

"Avis unanime"

Au final, le tribunal a choisi l'offre portée par Intersport, "suivant l'avis unanime du parquet, des créanciers et des salariés", précise dans un communiqué le procureur adjoint de la République de Grenoble. "INTERSPORT a proposé la meilleure offre, tant pour la sauvegarde de l’emploi que pour le prix d’acquisition, note François Touret-de-Courcy. Avec la reprise de 72 magasins correspondant à 90% des emplois, INTERSPORT achète GO SPORT pour 35 millions d’euros, bien au-dessus des 10 millions d’euros proposés par FRASERS-SPORTS DIRECT." Dans le détail, l'offre prévoit la reprise de 1 631 emplois au total ; 1 446 dans les magasins, et 185 au siège. Intersport France est une structure coopérative qui compte plus de 800 magasin.