Go Sport saura mercredi 21 décembre s'il est déclaré ou non en cessation de paiement

Les quelque 2000 salariés de Go Sport seront fixés mercredi 21 décembre. Le tribunal de commerce de Grenoble, qui réunissait ce lundi lors d'une audience à huis clos la direction de la marque et les représentants du personnel, indiquera si oui ou non elle déclare l'entreprise iséroise en cessation de paiement.

ⓘ Publicité

Des problèmes de stock dans des magasins

L'enseigne d'articles de sport, basée à Sassenage est confrontée à des difficultés financières. Les élus du comité social et économique central (CSEC) ont découvert que des remontées d'argent, pour un montant estimé à 36,3 millions d'euros, avaient été effectuées sur la trésorerie de Go Sport, vers Hermione People Brands (HPB, le principal investisseur), selon le rapport d'expert remis lundi au tribunal de commerce.

Selon les représentants du personnel rencontrés à l'issue de l'audience ce lundi, ce montant, s'il était réinjecté dans les comptes de Go Sport, pourrait résoudre la crise actuelle : à savoir entre autres, des problèmes d'approvisionnement dans les magasins de la marque.

"Y'a plus de vêtements, y'a plus rien, c'est tout vide, on peut pas vendre de skis", déplore Géraldine, vendeuse textile à Go Sport Grand'Place depuis 22 ans. L'élue CGT au CSE central explique qu'actuellement, "on a environ huit paires de skis alors que d'habitude on tourne entre 50 et 100, je n'ai jamais vu ça."

Le rayon de skis du Go Sport Grand'Place, le weekend du 17 décembre © Radio France - Géraldine

Selon cette vendeuse, et les autres représentants rencontrés, ces problèmes d'approvisionnement sont liés aux soucis de trésorerie, qui retarde les livraisons, vu que les fournisseurs ne sont plus payés en temps et en heure.

La direction parle d'un souci ponctuel

Les représentants de HPB, qui n'ont pas souhaité s'exprimer devant la presse à la sortie de l'audience, font valoir un problème de logistique. Maître Evelyne Bledniak est l'avocate du comité social et économique central de Go Sport et rapporte que la direction "reconnaît que des fournisseurs ont été payés en retard [et affirme qu'ils] ont changé de système de logistique, qui a dérapé, et n'était pas en place pour novembre".

Le tribunal de commerce de Grenoble juge déjà la situation "urgente" ce qui explique sa décision très rapide, attendue ce mercredi. Il s'agira donc de déclarer ou non Go Sport en cessation de paiement.

Les commissaires aux comptes ont déjà dit que l'entreprise était en cessation de paiement mais, à l'audience, la direction a répondu qu'elle ne l'était pas, citant l'étude d'un cabinet indépendant et faisant valoir des prévisions optimistes pour la fin décembre.

Les représentants du personnel veulent un repreneur

Ces prévisions ne convainquent pas les élus du personnel, notamment Christophe Lavalle, porte-parole du CSE. "On sait déjà dans les magasins que ces prévisions, c'est pas vrai, puisqu'on a déjà des trous dans les stocks : là, le prévisionnel, c'est pour habiller la mariée !".

"Ce n'est pas sérieux", souffle l'élu, qui ajoute que "de toute façon, la confiance est rompue". Comme d'autres représentants présents à l'audience, il espère un nouveau repreneur qui "réinjecte de l'argent" dans Go Sport.

HPB, de son côté, a confirmé qu'il souhaitait vendre Go Sport, en passant par la procédure de conciliation, qui lui permettrait de le choisir.