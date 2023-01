Go Sport : une enquête ouverte par le parquet de Grenoble pour "abus de biens sociaux"

Avis de tempête pour l'enseigne Go Sport, basée à Sassenage en Isère. Le parquet de Grenoble confirme ce mercredi 18 janvier qu'une enquête est ouverte pour "abus de biens sociaux". Cela fait plusieurs mois que les syndicats de Go Sport dénoncent des mouvements d'argents suspects. Cela survient alors que le tribunal de commerce de Grenoble doit se prononcer jeudi 19 janvier sur une possible cessation de paiement de Go Sport.

"Plusieurs révélations de faits délictueux"

"Les commissaires aux comptes ont transmis plusieurs révélations de faits délictueux", précise le parquet de Grenoble, confirmant une information du journal Libération . Le parquet a saisi dès le 9 novembre 2022 la section de recherches de la gendarmerie de Grenoble.

Suite à des difficultés financières, un juge enquêteur avait été mandaté fin décembre pour "faire un état précis de la situation financière" du groupe, avec l'aide de ses cabinets d'audit et de ses commissaires aux comptes. Le groupe Go Sport, fondé en 1978 à Sassenage (Isère) emploie 2160 salariés en France. Il a été racheté en 2021 par le groupe HPB pour un euro symbolique.

