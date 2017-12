Le groupe papetier norvégien Norske Skog a déposé le bilan ce mardi, annonce la direction du site de Golbey dans les Vosges. La dette n'était plus soutenable mais un nouveau projet industriel devrait émerger pour les 330 salariés employés sur le site. Une conférence de presse aura lieu aujourd'hui.

Golbey, France

La nouvelle est tombée ce mardi. Le groupe papetier Norske Skog, qui possède un site à Golbey dans les Vosges, a déposé le bilan. C'est l'entreprise qui l'annonce dans un communiqué. La maison mère est très endettée depuis les années 2000 plombée par la chute des ventes de papier journal, et cette dette n'est plus "supportable". Les tentatives de recapitalisation on échoué, ce qui a conduit le fond d'investissement propriétaire de la dette de Norske Skog à mettre en vente la société.

"Aucune incidence sur le fonctionnement"

Une société que ce fond et un associé se proposent d'acheter. Des offres d'achats devraient être envoyées à de nombreux investisseurs potentiels. Un processus qui "n'a aucune incidence sur le fonctionnement des usines" assure la direction de Norske Skog à Golbey. L'activité devrait se poursuivre normalement pour les 330 salariés de l'usine vosgienne. Une conférence de presse est attendue cet après-midi sur le site de Golbey.