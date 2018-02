Châteauroux

Comment mieux vendre sa marque sur internet et ainsi développer son activité ? Lundi prochain 19 février deux ateliers de formation encadrés par des coaches Google seront proposés gratuitement dans les locaux de HEI Campus Centre à Châteauroux, à destination des gérants de TPE-PME, entrepreneurs et commerçants. Il reste une vingtaine de places à prendre.

Un atelier pratique de 3 heures

"Les ateliers porteront sur les sujets suivants : comment augmenter son trafic en magasin et comment construire sa marque et raconter une histoire sur internet. Ces ateliers thématiques s’adressent à un public de niveau débutant à intermédiaire et se composent d’1h30 de présentation théorique, d’1h d’atelier pratique et de 30 minutes de questions-réponses", indique un communiqué. "Ce programme nommé Google pour les Pros et lancé en 2012 en partenariat avec de nombreuses Chambres de Commerce et d’Industrie, vise à consolider leurs compétences numériques pour leur permettre de développer leur présence en ligne et ainsi leur activité".

Comment faire pour s'inscrire ?

Les deux ateliers auront lieu lundi 19 février de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les locaux de HEI Campus Centre à Balsan, situés au 2 allée Jean Vaillé à Châteauroux. Lundi 12 février il restait encore une vingtaine de places sur la soixantaine de places disponibles. Pour s'inscrire, il faut remplir le dossier en ligne en cliquant sur ce lien ou contacter la CCI de l'Indre au 02.54.53.52.70.