Google échappe à un redressement fiscal de plus d'un milliard d'euros

Le tribunal administratif a donné raison, ce mercredi, à l'entreprise américaine Google, qui contestait un redressement fiscal de 1,115 milliard d'euros.

C'est un redressement fiscal record auquel échappe Google : la firme d'aura finalement pas à payer les 1,115 milliard d'euros que lui réclamait le fisc français, a tranché le tribunal administratif de Paris ce mercredi. La raison de cette décision : le tribunal a estimé que la filiale irlandaise de Google, responsable des opérations européennes de l'entreprise, "n'est pas imposable sur la période de 2005 à 2010".

Un "établissement stable" en France ?

Google était redevable à l'origine d'un montant de 1,6 milliard d'euros, réduit par la suite, mais contestait ce redressement car ses activités de vente d'espace publicitaire sont gérées par une entreprise qui n'a aucune activité en France, Google Ireland Limited. Le 14 juin dernier, le rapporteur public donnait déjà raison au groupe américain, estimant que "Google France n'a pas bénéficié de la présence d'un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source que de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA".

C'est bien l'idée "d'établissement stable" qui faisait débat, car les clients de Google avaient parfois des contacts avec les salariés de Google France, alors même que c'était Google Ireland Limited qui gérait la régie publicitaire. Pour le fisc, la branche française jouait donc un rôle moteur dans la vente des espaces publicitaires. Avec Apple, Amazon et Facebook (les GAFA), Google est souvent dans le collimateur du fisc et de l'opinion publique, pour être implantés dans des pays, comme l'Irlande, où les conditions fiscales sont bien plus avantageuses.