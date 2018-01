Le géant américain Google annonce, ce lundi soir, des investissements pour le numérique en France, en marge d'une rencontre entre son PDG et Emmanuel Macron à Versailles. Un centre de recherche va être créé à Paris, et des ateliers numériques vont voir le jour en région.

Il veut "contribuer à faire de la France un champion du numérique". Sundar Pichai, le PDG de Google, annonce, ce lundi soir, des investissements pour le numérique dans notre pays, en marge d'une rencontre avec Emmanuel Macron au sommet Choose France, au château de Versailles.

Ces investissements concernent l’intelligence artificielle et la "démocratisation d’internet". Google va créer, à Paris, un centre de recherche fondamentale sur l’intelligence artificielle, qui travaillera sur "la santé, les sciences, l’art ou encore l’environnement", en partenariat avec la communauté scientifique française.

Google va recruter en France

Par ailleurs, pour le grand public et les entrepreneurs, le géant du numérique va ouvrir quatre "Ateliers numériques Google" cette année. La Bretagne sera "région pilote" : le premier atelier verra le jour à Rennes. Google ambitionne d'accueillir 100 000 personnes par an dans ces espaces qui proposeront des "formations gratuites et ouvertes à tous", "pour renforcer les compétences numériques de chacun". L'idée est de "faciliter l'accès à l’emploi des étudiants, sensibiliser les familles à un usage sécurisé d’Internet, initier les plus jeunes au code informatique ou encore contribuer au développement en ligne de l’activité commerciale des PME".

Et pour mettre en place ces investissements, l'entreprise va recruter. Le nombre d’employés au siège parisien du groupe va augmenter de 50%. Ce sont à terme 1.000 personnes qui travailleront dans des locaux agrandis.