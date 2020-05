Gouesnach : le domaine de Boutiguery lance un appel aux dons pour poursuivre l'entretien du parc

Le domaine de Boutiguery a lancé un appel aux dons. Ce jardin de Gouesnach dans le Finistère accueille normalement en avril et mai près de 5.000 visiteurs, en pleine période de floraison de rhododendrons et d'azalées notamment. Avec les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du covid-19, le domaine a été contraint de rester fermé.

La superficie du domaine de Boutiguery est de 25 hectares. - Domaine de Boutiguery

Pour éviter de se retrouver dans le rouge cette année et permettre de continuer d'entretenir les plantes, la gérante du parc, Virginie de la Sablière a lancé une cagnotte participative sur la plateforme Kiss kiss bank bank. Le domaine a déjà reçu près de 12.000 € en un mois. "Je remercie tous les gens qui nous soutiennent parce que le monde de l'horticulture, les pépiniéristes, les fleuristes, etc., réalisent presque 90% de leur chiffre d'affaires à cette période de l'année, donc c'est très compliqué pour nous", glisse Virginie de la Sablière.

Acheter des billets en avance

Si le domaine est fermé au public, les fleurs, elles, doivent toujours être entretenues "pour qu'il n'y ait pas de friches". En temps normal lors de cette période, des saisonniers travaillent dans le parc. "Là, ce n'était pas possible avec les enfants à garder notamment, alors il faut quand même gérer, car un jardin c'est vivant. Ce n'est pas évident avec 25 hectares", indique Virginie de la Sablière.

Le domaine de Boutiguery est situé à Gouesnach, près de Quimper. - Domaine de Boutiguery

Avec la plateforme, il est possible de donner la somme que l'on veut et sous plusieurs formes. "On peut soit donner pour une cause environnementale et un projet de cœur, on peut également convertir son don par un billet d'entrée qui sera valable dès la levée du confinement, ou s'en servir comme un bon d'échange pour s'acheter des plantes sur le domaine, comme des azalées par exemple", explique la gérante.

Virginie de la Sablière, qui gère le domaine avec son père de 88 ans, compte bien faire perdurer son activité : "Je me suis lancée de ce projet du domaine il y a dix ans et je n'ai pas l'intention d'arrêter maintenant."

En attendant la réouverture, le domaine propose un drive et des livraisons sur rendez-vous uniquement.