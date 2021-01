Gourette : cette année pas de descente aux flambeaux mais un SOS lancé depuis le front de neige

Une trentaine de moniteurs de l'ESF (école de ski français) le maire et des élus des Eaux-Bonnes se sont rassemblés ce samedi après-midi autour de flambeaux, plantés dans la neige, qui formaient les lettres "SOS". Une action organisée par l'ESF pour demander l'ouverture des remontées mécaniques.

Les moniteurs de l'ESF et élus des Eaux-Bonnes ont planté des flambeaux sur le front de neige pour lancer un SOS au gouvernement.

"La descente aux flambeaux - des moniteurs de ski, organisée à chaque vacances de Noël et de février habituellement - est un peu le symbole de notre activité. Nous demandons au gouvernement de voir cette flamme : nous sommes là, nous voulons travailler, et nous trouverions dommage que cette flamme s'éteigne" a expliqué le directeur de l'ESF de Gourette, Joël Bretons, parmi la trentaine de moniteurs de ski et élus des Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques) réunis autour de flambeaux plantés dans la neige qui formaient les lettres "SOS", ce samedi après-midi.

En ce premier jour de couvre-feu à 18 heures, énormément de monde est venu profiter des zones du domaine ouvertes au public. © Radio France - Manon Claverie

Cette année, faute de remontées mécaniques, la "descente aux flambeaux" s'est faite sans "descente". Il était important pour Joël Bretons de rappeler que oui, l'ESF peut accueillir les enfants et les débutants, mais cela ne représente en réalité que 8 % de leur chiffre d'affaires habituel. Et si les salariés bénéficient du fonds de solidarité du gouvernement, les structures "écoles de ski" ne peuvent pas toucher, pour l'instant, d'aides du gouvernement.

Les remontées mécaniques sont restées à l'arrêt. © Radio France - Manon Claverie

Comme lui, le maire des Eaux-Bonnes Jean-Luc Braud et ses élus ont eu une pensée particulière pour tous les socio-professionnels habituellement employés à temps complet sur la station, l'hiver, c'est à dire entre 600 et 800 personnes. "Nous venons en solidarité pour leur montrer notre soutien total, parce que malheureusement, à part montrer notre soutien total, nous ne pouvons pas faire grand chose", a conclu le maire des Eaux-Bonnes.