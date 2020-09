Gourette : la facture des travaux du Valentin s'annonce salée, les copropriétaires sont très inquiets

La "douloureuse" est arrivée pour les propriétaires d'appartements et de places de parking au Valentin à Gourette. Cet hiver il y a eu des travaux conservatoires pour étayer le parking qui soutient la plateforme au cœur de la station et il va falloir aussi payer les travaux définitifs.

Des chiffres circulent : il est question d'une douzaine de millions, mais les experts n'ont pas encore rendu leur rapport chiffré, il est attendu cet automne. Déjà, après les 500 000 euros de travaux réalisés cet hiver, payés par une avance du département, la note se monte en moyenne à 1000 euros pour un studio et une place de parking. Au final chaque copropriétaire pourrait se voir réclamer entre 20 à 30 000 euros.

Les étais posés cet hiver dans le parking du Valentin © Radio France - Mathias Kern

Certains copropriétaires pourraient être obligés de vendre pour payer les charges

De nombreux copropriétaires ont acheté à la construction, pour leurs weekends et leurs vacances. Cet hiver pour un studio de 27 m² et une place de parking à l'immeuble Sarrière sur la plateforme, Philippe Quès a reçu 1000 euros de charges à payer. Pour les travaux définitifs, si les chiffres avancés se confirment, la note montera à 20 000 euros. Il réfléchit à vendre son appartement même s'il sait que ce sera difficile.

Philippe Quès propriètaire à l'immeuble Sarrière sur l'esplanade du Valentin à Gourette Copier

en parlant crûment, vu le bordel qu'il y a , même si je le mets en vente, il n'est pas vendu mon appartement... il va se passer des choses, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Philippe Quès

La plateforme du Valentin, coeur de la station © Radio France - Mathias Kern

Même les copropriétaires sans parking devraient payer

Même les copropriétaires qui n'ont pas de parking devraient payer, et aussi ceux de la résidence, la "paloumère" qui est construite de l'autre côté de la route et qui est reliée à l'esplanade par une passerelle. On est au delà de l'ouverture ou pas du parking, c'est la solidité et la pérennité de tout l'édifice qui est solidaire du parking qui est en cause.

Le parking ce sont 800 places privées, 350 qui appartiennent au département, des immeubles avec plus de 700 propriétaires et la plate forme, où sont installés des commerces et des restaurants. Le propriétaire de la supérette au pied de l'immeuble la "Paloumère" est très inquiet : au vu de ce qu'on lui réclame pour les travaux conservatoires il a évalué le montant total à verser à 100 000 euros (pour un montant de travaux définitifs estimé à 10 à 12 millions d'euros). Il lui serait impossible de payer cette somme sans vendre son fonds de commerce, qu'il a acheté il y a 7 ans. Il possède également un appartement au dessus du magasin et une place de parking au Valentin.

Didier Lussagnet, propriétaire de la supérette au pied de la résidence "Paloumère" Copier

La question très complexe qui est entre les mains de la justice, c'est qui doit payer quoi ? la bataille continue entre l'ex syndic alter immo et l'administrateur provisoire nommé par le tribunal, à la demande du département. Le département qui s'en remet à la justice et réaffirme qu'il ne paiera pas tout. Plus le nombre de copropriétaires qui paieront sera important, moins le montant à payer sera élevé, y compris pour le département. Pour l'instant rien n'est définitif pour le calcul des charges, sauf pour les travaux de cet hiver, et déjà certains propriétaires refusent de payer. Les expertises définitives doivent tomber avant le début de la saison d'hiver.