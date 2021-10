"Goût de France" : une semaine pour exporter la gastronomie du Centre-val de Loire à l'étranger

"Le Centre-val de Loire c'est les Champs Elysées de la gastronomie" Jean-Bapiste Lemoyne, ne tarie pas d'éloges sur la région, alors qu'il est présent à Ardon, près d'Orléans pour lancer l'édition 2021 de "Goût de France".

Le lieu n'est pas choisi par hasard, puisqu'il s'agit du restaurant "A la table d'à côté", du chef Christophe Hay, ambassadeur de "Goût de France" cette année. Le doublement étoilé tient particulièrement à la région, dans laquelle il travaille depuis 2014 : "on n'a pas les plus belles plages et les plus belles montagnes, mais on a cette fabuleuse Loire".

600 manifestations en tout seront organisées à travers le monde, jusqu'au 22 octobre. Parmi elles, des repas dans des ambassades françaises, le premier a eu lieu jeudi soir à Berlin. Mais aussi des grands marchés de produits locaux, comme au Sénégal actuellement.

des repas dans les ambassades

Les produits locaux comme les champignons, les asperges, andouillettes, rillons, mais aussi les vins seront mis en avant, notamment par le chef Christophe Lunais. Son restaurant est dans le Loir-et-Cher, à Vallières les Grandes et dans quelques jours, il va faire goûter sa cuisine à une trentaine de convives à l'ambassade de France à Madrid. "C'est une première pour nous, il faut s'adapter au protocole" explique-t-il "pour le menu, j'ai prévu des choses comme du gibier, étant donné que la chasse est ouverte, et en dessert, on retrouvera des pommes et des poires bien sûr".

entreprises et patrimoine

Des entreprises comme Martin-Pouret, spécialiste du vinaigre, de la moutarde et Orléanaise profite également de cette mise en avant : "vous dire que ça va créer tel nombre d'emploi ce serait mentir, mais ça joue forcément sur notre visibilité et notre chiffre d'affaires" reconnait Paul-Olivier Claudepierre, à la tête de la PME. Le patrimoine régional est aussi un atout indéniable selon Jean-Baptiste Lemoyne, avant d'ajouter : "le Centre-Val de Loire est quasiment _précurseur en terme de tourisme_, sur les mobilités douces avec la Loire à Vélo par exemple, ils ont eu 15 ans d'avance".

"Les touristes veulent vivre ici une expérience globale" précise Christophe Hay "les séjours de deux ou trois jours se transforment en une semaine".

édition reportée

A l'origine lancée en grandes pompes début 2020 au ministère des affaires étrangères, "Goût de France" devait avoir lieu en mars 2020. La mise en place de l'édition à l'automne 2021 intervient dans un moment nécessaire selon les élus présents, pour venir encourager les professionnels du tourisme, qui voient revenir une clientèle étrangère, mais surtout française, après des mois difficiles de crise sanitaire. Au château de Chambord par exemple, 20% des visiteurs étaient étrangers en 2021 (principalement européens), contre 40% avant la crise. Un chiffre tout de même positif, selon les propriétaires du lieu.