Goût)s : une nouvelle revue grenobloise consacrée à la gastronomie et à l'art de vivre

Goût(s est un magazine semestriel créé à Grenoble par Isabelle Ambregna, journaliste depuis 25 ans. Un magazine consacré à la gastronomie et à l’art de vivre, en Isère, Drôme et Savoie.

"J’ai imaginé le magazine Goût(s comme un objet de presse, raconte Isabelle Ambregna*, il est semestriel, imprimé en France sur son territoire dans l’Isère, il est entièrement consacré au bien-être, aux arts et à la gastronomie… bref à la vie"*

A l'heure des réseaux sociaux et d'internet, elle a choisi le papier plutôt qu'un magazine en ligne pour créer un objet de presse. Et elle a voulu faire une revue 100% Iséroise. Pas d'impression à l'étranger par exemple, mais en collaboration avec l'imprimerie des Deux-Ponts

C'est un investissement de 20.000 euros rentabilisé par les annonceurs et la vente au numéro à 14 euros en librairie et sur la boutique en ligne des éditions Altéria

Au menu de Goût(s n°2 : l’ail noir de la Maison Boutarin à Crest, les vins alpins de France Gonzalvez (Savoie), le goût de l’enfance du chef drômois Thomas Redon et sa succulente recette d’œuf pané, les Délices de Tokyo pour allier cinéma et gastronomie, le goût du matcha avec Clea Cuisine, les astuces de la râpe Microplane.

Mais aussi 10 tables iséroises avec vue sur les sommets, les bienfaits de l’ayurvéda, le nez d’Annick Le Guérer, commissaire de l’exposition Parfum d’Histoires au Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère), les sculptures sensuelles du Musée de Grenoble, les œuvres féeriques de l’artiste iséroise Juliette Villard, un portfolio en noir en blanc consacré aux photographies argentiques d’Emmanuel Breteau… et un dossier sur les glaces d’artisans et de terroir autour de trois tendances, gastronomique, florale, paysanne pour savoir où déguster les meilleures et découvrir l’histoire de la glace !