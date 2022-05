Gouvernement : priorité donnée à la "protection des Français contre l'inflation", selon Bruno Le Maire

L'inflation sera au cœur de la politique du gouvernement, c'est en tout cas ce qu'a assuré Bruno Le Maire ce samedi. Devenu numéro 2 de l'exécutif, celui qui a été reconduit à la tête du ministère de l'Economie et des Finances a souligné que la priorité du nouvel exécutif serait bien la "protection des Français contre l'inflation", proche de 5% sur un an en avril.

Invitée de TF1 vendredi soir, la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne a promis un projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'été. Dès ce dimanche, "nous allons donc nous atteler (...) à la préparation du projet de loi sur le pouvoir d'achat", a affirmé Bruno Le Maire.

Les acteurs économiques à Bercy dès lundi

"Je recevrai dès lundi les acteurs économiques pour étudier avec eux comment ils peuvent aussi participer à la protection des Français contre la hausse des prix", a souligné le ministre, à l'occasion de la passation de pouvoir au ministère des Comptes publics, un portefeuille désormais détenu par Gabriel Attal, qui succède à Olivier Dussopt.

Parmi les leviers cités par Bruno Le Maire pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, on trouve la prime "Macron" ou encore les hausses de salaires. "L'inflation est évidement notre premier défi politique et économique. Une inflation à près de 5%, c'est toujours trop", a regretté le ministre, "mais je rappelle qu'elle est à près de 8% en Allemagne, près de 9% en Espagne et plus de 11% aux Pays-Bas".

Pour contrer la flambée des prix liée notamment à la guerre en Ukraine, le précédent gouvernement a déjà dépensé 26 milliards d'euros. Un budget rectificatif, qui doit inclure des mesures de pouvoir d'achat (augmentation générale des fonctionnaires, chèque alimentaire, revalorisations des retraites et des minima sociaux notamment), sera présenté après les élections législatives des 12 et 19 juin. Malgré ces nouvelles dépenses qui s'annoncent, "la maîtrise des comptes publics fait partie de l'ADN de notre majorité", a affirmé Bruno Le Maire.