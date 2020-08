Grâce à l'Agence du don en nature, les enfants des familles modestes ont le cartable bien rempli

Dans l'entrepôt de l'Agence du don en nature à Dourges, près d'Hénin Beaumont (Pas-de-Calais), des chariots élévateurs circulent dans les allées et rangent des palettes de fournitures scolaires à neuf mètres de haut. A l'intérieur des cartons se trouvent, entre autres, des crayons, des trousses, des sacs, des cahiers et des vêtements donnés par 150 entreprises de toute la France.

ECOUTEZ - Reportage dans l'entrepôt de l'Agence du don en nature à Dourges Copier

"On a eu des dons de Stabilo, Bruneau, Cultura, Petit Bateau... Ce sont des invendus, donc des produits neufs, qu'on stocke et qu'on met à disposition de nos 1000 associations partenaires qui luttent contre la précarité dans 85 départements", détaille Faustine Tiezzi, de l'Agence du don en nature.

L'Agence du don en nature, association parisienne, a installé récemment son entrepôt à Dourges dans le Pas-de-Calais. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Trois millions d'enfants sous le seuil de pauvreté

Sa mission est d'autant plus importante cette année que l'épidémie de coronavirus a augmenté la précarité : "Il y a de plus en plus de besoins, notre activité a doublé pendant le confinement et on a eu un pic de demandes des associations." Un enfant sur cinq vit actuellement sous le seuil de pauvreté, "c'est important qu'ils aient des fournitures scolaires neuves et de qualité", souligne-t-elle.

Remplir son cartable coûte cher : 200 euros pour un élève de primaire, 360 euros pour l'entrée en sixième selon une enquête de la Confédération syndicale des familles l'an dernier.

Grâce aux dons, Mérina, 14 ans, est prête pour la rentrée

Dans le Nord-Pas-de-Calais, une petite centaine de structures reçoivent les précieuses fournitures de l'Agence du don, notamment l'Armée du Salut, le Secours populaire ou encore des épiceries solidaires. Elles achètent ces invendus à tout petit prix, seulement 4% de la valeur du produit.

C'est aussi le cas de la SPRENE, une association basée à Marcq en Baroeul qui accueille des enfants placés. Julien Bouchez y est éducateur spécialisé et tous les ans, il attend avec impatience les cartons : "Je pense que si on devait tout acheter nous-même, on aurait les premiers prix, tous les enfants auraient le même sac, ce serait gênant. Comme chaque gamin de leur âge, ils aiment avoir un sac de marque et de nouvelles affaires, c'est une chance."

ECOUTEZ - Reportage à la SPRENE, association de Marcq-en-Baroeul qui accueille des enfants placés Copier

Mérina, 14 ans, a déjà préparé sa tenue pour la rentrée, grâce aux dons : un pull rouge et un jean. "Je les ai choisis moi-même, j'adore !" Son sac de cours, flambant neuf, est plein à craquer : "L'année dernière je n'avais pas beaucoup d'affaires, là j'ai hâte d'aller à l'école, ça va tout changer." L'an dernier comme elle 15 000 enfants ont bénéficié de cette opération de "rentrée solidaire".