Grâce à l'opération Livres du Coeur, l'association Droit Devant offre des manuels aux étudiants en droit

Depuis deux ans, l'association Droit devant, basée à Chevigny-Saint-Sauveur, vient en aide aux étudiants en droit grâce à l'opération Livres du Cœur. Le principe est simple : les bénévoles collectent tout au long de l'année des livres en bon état, donnés par des particuliers, pour ensuite les revendre à petit prix dans une librairie éphémère. La somme récoltée sert ensuite à acheter des manuels aux étudiants boursiers en droit, des manuels qui peuvent vite coûter très cher.

ⓘ Publicité

"Le code civil, comme d'autres manuels, doit être racheter chaque année puisqu'il devient très vite obsolète. Il existe plusieurs versions du code civil, le prix varie entre 20 et 50 euros", témoigne Joy Racamier, présidente de l'association. Une somme non négligeable pour Blandine, étudiante en deuxième année de droit à Dijon, qui a pu bénéficier d'un code civil gratuit l'année dernière, grâce à l'association. "20 euros, ce n'est peut-être rien sur le papier mais ajouté à d'autres dépenses par ci, par là, pour une étudiante boursière comme moi... et bien ce n'est pas rien. J'ai été super heureuse et émue qu'on m'aide un petit peu, grâce à ce don."

Premières collectes de livres à Chenôve

Trois collectes de livres sont organisées autour de Dijon dans les prochains jours : samedi 25 mars, de 9h30 à 12h30 au Super U Grands Crus à Chenôve, puis de 14h à 17h30 à la société Les Bleuets, toujours à Chenôve. La troisième collecte est prévue le samedi 1er avril, de 14h à 18h, Chapelle de la Providence à Dijon. Ensuite, les livres seront triés, étiquetés puis vendus dans une boutique éphémère à Chevigny-Saint-Sauveur les 13 et 14 mai prochains.