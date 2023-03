Grâce à la baisse des prix du gaz, Arc peut relancer quatre fours

C’est un signal positif de reprise chez Arc. Le verrier, basé à Arques, près de Saint-Omer, vient d'indiquer à ses équipes qu'il programmait la relance de ses quatre fours arrêtés à l’automne. C’est même déjà fait pour l’un d’eux. Ils avaient du être éteints à l'automne, compte tenu de l'explosion des factures de gaz. Les prix atteignaient alors 450 euros par MWh, contre 50 en 2009.

Mais aujourd’hui, le retour à la raison est amorcé, si bien qu’Arc a proposé des baisses de tarifs à ses clients qui repassent des commandes. Et, avec cette baisse des cours de l’énergie et la signature de contrats d’approvisionnement qui couvrent 70% de l’année, il est de nouveau rentable de produire du verre et il est possible de relancer des fours.

Patrice Bollengier est le Secrétaire du CSE d’Arc : "Il y a des signes encourageants. On redémarre quatre fours en l'espace d'un mois, c'est un très bon signal pour les salariés. Ensuite, on commence à avoir des signaux de la part de nos clients qui semblent indiquer qu'on va retrouver des commandes. Nous avons annoncé des baisses de prix pour certains clients et certains produits, on attend d'en voir le résultat. Les clients, qui avaient stocké en fin d'année dernière, commencent à revenir vers nous en nous demandant si nous sommes prêts à recommencer. Donc le redémarrage des fours est un excellent signal pour eux aussi."

Le chômage partiel perdure

Aujourd’hui les salariés d’Arc sont toujours en activité partielle de longue durée (APLD) : deux jours par semaine ne sont pas travaillés, et sont en partie payés par l’Etat. Mais les salariés perdent plusieurs centaines d’euros par mois. Et les jours travaillés sont compliqués, avec une forte charge mentale, raconte Elisabeth Jacques, la délégué syndicale de la CFE-CGC : "Ce n'est pas toujours les mêmes jours, selon les services. Et du coup, les personnes doivent se relayer, prendre le travail du collègue, comprendre là où il s'est arrêté et c'est beaucoup plus difficile de se parler."

Le redémarrage de quatre fours devrait cependant permettre de repasser à une seule journée par semaine non travaillée, dans les fonctions supports, les bureaux notamment. Et l'APLD pourrait, prochainement, être supprimée pour les personnels de production. Sollicitée, la direction d'Arc n'a pas donné suite aux demandes d'interview de France Bleu Nord.

Chez Arc, qui emploie près de 7.000 personnes, dont 4.800 en France, il y a désormais huit fours, au total, car le four D a été définitivement stoppé en janvier. Ses machines vont être redéployées dans l'usine d'Arques, auprès des autres fours.