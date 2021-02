Grâce à la Saint-Valentin, des hôtels nantais font le plein

Cette année, la Saint-Valentin tombe un week-end. Une vraie chance pour les hôteliers qui voient enfin revenir les clients dans leur établissement.

On explose côté réservation - Mélinda, réceptionniste

Dans l’hôtel quatre étoiles 'Seven Urban' à Nantes, le personnel et la direction retrouvent le sourire. "Ça fait du bien, il y a une explosion, côté réservation. Comme personne n'a pu sortir ces derniers mois, ils se font plaisir sur le budget. On nous demande des pétales de roses sur le lit, des serviettes en forme de cygne, du champagne. On a dû faire le plein de notre stock", raconte Mélinda, la réceptionniste de l’hôtel.

En plus des petites attentions, l’hôtel propose un SPA. "C'est le petit plus qui pousse les clients à venir chez nous pour le week-end," raconte Rabih Abbas, le directeur de l’hôtel. Crise sanitaire oblige, les réservations sont faites à l'avance, afin d'avoir le temps de nettoyer minutieusement l'espace entre chaque client. "Il n'y a plus de place pour réserver dans le SPA, de 10 heures à 2 heures, toutes les séances sont prises", ajoute Mélinda.

Une soirée en amoureux... à côté de la maison

La réceptionniste constate également que les clients ne viennent pas de loin cette année. "Étonnamment, nous avons beaucoup de clients du département voire même de la ville". Même constat pour l’hôtel Maison du monde, à Nantes. "Les clients viennent de la région, du Mans pour certains, mais beaucoup viennent de Nantes", s'étonne le réceptionniste de l’hôtel.

Des Nantais qui permettent à l’hôtel de remplir les chambres en ce mois de février. "Sur les 50 chambres et les 11 appartements, il ne reste plus que deux réservations possibles", raconte le réceptionniste. Pour l'occasion, l’hôtel propose des "packs Saint-Valentin", avec des bouquets de roses et du champagne. Pour l'occasion, l'établissement s'est même associé avec un fleuriste local pour récupérer des pétales de fleurs.