Les brasseurs du Nord Franche-Comté résistent plutôt bien à la crise

Après un confinement passé à se réinventer avec une offre en livraison et le développement de la vente en ligne, les brasseurs du Nord-Franche-Comté maintiennent une activité économique proche de la normale et ce, malgré l'annulation des événements estivaux.

Leurs entreprises ne connaissent pas la crise. Malgré l'annulation des grands événements estivaux tels que les concerts et les festivals, les brasseurs indépendants du Nord Franche-Comté n'accusent aucune perte significative de leur chiffre d'affaires.

Hélène Mas est la gérante de la brasserie Nimbus à Dung, petit commune à l'ouest de Montbéliard. Pendant le confinement, elle avait développé un service de livraison à domicile de ses bières artisanales et avait misé sur la vente en ligne.

Hélène Mas, gérante de la brasserie Nimbus à Dung, une petite commune à l'ouest de Montbéliard. © Radio France - Kévin GASSER

Elle retrouve aujourd'hui une activité normale et devrait pouvoir écouler les 50 hectolitres qu'elle produit chaque année. "Je ne fais plus de livraison à domicile, les gens ont repris leurs habitudes de consommation, et je commence progressivement à reprendre les marchés."

Au pied du Ballon d'Alsace, à Giromagny, Benoît Carrier avait délaissé le fût pour décliner sa gamme de bières en bouteille. Désormais, le co-gérant de la brasserie La Rebelle s'est replié sur la bière pression. "Cet été, on a changé la formule, on fait quatre marchés par semaine, des marchés du soir avec leur esprit guinguette avec une buvette. Ça nous permet de limiter la casse, avec l'annulation des concerts et des festivals." Sans vision économique précise à ce stade de la saison, Benoît Carrier estime toutefois être "loin de la zone rouge" grâce à la bonne fréquentation de ces rendez-vous.

Selon le dernier décompte du Syndicat national des brasseurs indépendants, à la fin 2019, 112 brasseurs indépendants produisaient leur bière dans la région Bourgogne Franche-Comté. Le délégué régional Nicolas Seyvé confirme la bonne santé du secteur.

Nous sommes plusieurs brasseurs indépendants à arriver à l'équilibre financier de l'an dernier, malgré un mois de juillet sans événement.

De son côté, Hélène Mas espère même "une belle période à Noël". Un vent d'optimisme qui serait cependant balayé par la perspective d'un reconfinement après un rebond de l'épidémie de coronavirus.