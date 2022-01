Grâce à sa patère révolutionnaire, cette entreprise sarthoise aborde 2022 avec optimisme

Jamais l'entreprise Précis Dec n'aurait imaginé rencontrer un tel succès avec ce produit créé au printemps 2020 pour maintenir l'emploi pendant le premier confinement. Depuis, "L'attachante", une patère révolutionnaire, est devenue un produit phare de cette entreprise spécialisée dans la mécanique de précision, notamment pour l'aéronautique. Elle représente déjà près de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui pense atteindre les 20% d'ici un an.

Multiplication des points de vente

Installée à La Chapelle du Bois (Sarthe), l'entreprise Précis Dec a rapidement trouvé son public avec "L'attachante". Dans sa version pour les particuliers, cette fixation s'accroche au mur sans outil : elle se visse à la main, sans cheville. Une aubaine pour les peu bricoleurs qui, avec les confinements, ont eu envie de se mettre à la déco et au do it yourself.

L' Attachante est une patère qui ne nécessite aucun outil pour être installée. - Précis Dec

Pour accompagner le développement, il a fallu changer de culture commerciale : "C'était notre point faible", reconnait Philippe Bansard, le directeur de l'entreprise, "on était très loin de nos circuits de distribution habituels par rapport à notre cœur de métier dans la mécanique de précision pour l'aéronautique ou le spatial. Donc on s'est entouré de jeunes qui avaient des savoir-faire complémentaires aux nôtres, et qui nous ont permis de créer la dynamique pour aller chercher d'autres réseaux". Aujourd'hui, "L'attachante" est disponible dans 58 points de vente en France et en Suisse, allant du quincaillier à la grande surface alimentaire de proximité en passant par les enseignes de bricolage. A partir de février 2022, le produit sera disponible dans une centaine de grandes surfaces de bricolage et décoration.

Investissement et recrutements

Le salon Maison&Objet puis le salon du Made in France ont largement contribué à faire connaître "L'attachante", dont le succès était inespéré. "Au départ, c'est né d'une volonté de nous diversifier pour sécuriser les emplois, conserver l'ensemble de nos équipes et donc travailler sur un projet interne fédérateur pour tenir", se souvient Philippe Bansard. "Aujourd'hui, les retombées sont telles que ça permet déjà de se projeter sur des investissements, puisque une nouvelle machine est en train d'être intégrée actuellement dans l'entreprise. Il y a aussi de nouveaux recrutements puisqu'on a quatre postes aujourd'hui en cours de recherche, et puis il y a aussi toutes les formations associées qui vont permettre à nos équipes de poursuivre leur montée en compétence et en expérience avec l'intégration de cette nouvelle gamme de produits".

Sur ses activités historiques, telles que l'aéronautique, Précis Dec est revenu aujourd'hui au niveau de 2019 : "ça a été très difficile pendant dix-huit mois, mais depuis septembre, on retrouve nos clients", se félicite Philippe Bansard, qui se dit "condamné à l'optimisme" malgré les incertitudes. "Bien sûr, on manque de visibilité et on sait qu'il y aura d'autres turbulences, mais profitons déjà de la situation actuelle".