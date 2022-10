Grâce à son drone, un Mayennais réalise une miniature de la porte Beucheresse à Laval

C'est l'un des monuments emblématiques de Laval : la porte Beucheresse existe désormais dans un format miniature de 16 centimètres. Laval Patrimoine a fait cette commande à François Parmentier , un pilote de drone, qui réside à Entrammes. Il a d'abord pris de nombreuses photos du monument puis grâce à trois logiciels, ce Mayennais de 37 ans a pu l'imprimer en trois dimensions.

La porte Beucheresse en miniature fait 16 centimètres. © Radio France - Maïwenn Bordron

Bientôt une miniature de l'Église Saint-Martin

François Parmentier est un spécialiste en photogrammétrie, une technique qui permet de calculer les dimensions d'un site à partir de photographies. "C'est un terme scientifique pour dire qu'à partir du moment où on a créé quelque chose en 3D, on va pouvoir prendre des dimensions dessus. C'est un procédé qui peut servir pour le patrimoine, mais c'est aussi un procédé qui va pouvoir servir pour des personnes qui fabriquent des charpentes ou qui installent des charpentes pour faire des diagnostics, au niveau des professionnels. On va pouvoir faire toutes les mesures qu'on a besoin sur son ordinateur sans se déplacer", précise le pilote de drone, qui est également photographe et vidéaste.

François Parmentier a passé plus d'une heure à prendre des photos de la porte Beucheresse. Au total, il a eu besoin d'une trentaine d'heures de travail entre la prise de photos et l'impression en 3D en miniature du monument. "Je passe par trois logiciels différents. Une fois que les photos sont rentrées, on a le contour des volumes. Mais il va falloir reconstruire l'intérieur. Il va falloir rendre la modélisation 3D imprimable puisqu'à partir du moment où on a fait les photos, qu'on les a toutes assemblées, on ne va pas pouvoir l'imprimer comme ça. Il va falloir faire plein de choses avant puisqu'il y a énormément de travail sur chacune des miniatures", décrit François Parmentier.

Première étape avant l'impression : rassembler les photos prises avec le drone. © Radio France - Maïwenn Bordron

Son imprimante en trois dimensions, en 3D, a mis huit heures pour réaliser la miniature de la porte Beucheresse. Laval Patrimoine lui a également commandé une miniature de l'église Saint-Martin de Laval. François Parmentier va bientôt commencer les prises de vues avec son drone. "Là, il va y avoir un challenge. Je vais tenter d'imprimer l'église, puisqu'elle est très longue, en deux parties qui vont s'emboîter ensuite", explique François Parmentier.

Ce Mayennais de 37 ans espère ensuite avoir d'autres commandes pour, pourquoi pas, créer une carte de Laval avec tous les monuments de la ville en miniature.