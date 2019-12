Grâce à un loyer à 1 euro, Marie Cancigh, 27 ans, lance sa boutique de lingerie à Guéret !

Guéret, France

Encore quelques agrafes, et la boutique "Les caprices de Marie" sera fin prête pour accueillir les clients. "C'est vrai que c'est quand même un grand pas d'ouvrir sa boutique", explique la toute nouvelle gérante, Marie Cancigh. "J'ai vraiment très très hâte d'ouvrir les grilles, que les premiers clients rentrent dans la boutique, c'est de la fierté quoi."

Cette jeune femme de 27 ans se lance un sacré pari : ouvrir sa propre boutique, Grand Rue à Guéret. Elle a profité d'une offre très alléchante, un loyer à un euro par mois pendant un an. Le propriétaire du local, en avait assez de ne pas trouver de locataire. "C'est le gros coup de pouce, c'est très avantageux et très intéressant, ça aide à se lancer." Mais la jeune femme n'arrive pas dans l'univers de la vente sans bagage. Elle a travaillé pendant plus d'un an chez Ma Jolie Boutique, la maroquinerie située juste à côté. "C'était une idée qui était dans ma tête depuis longtemps, ça mûrissait de plus en plus. "

Une militante d'un Guéret vivant et attractif

Le loyer grimpera progressivement, pour atteindre les 930 euros par mois. Un pari, alors que la Grand Rue ne peut pas cacher sa réputation de rue assez sinistrée. "C'est vrai que l'on entend très souvent, surtout en tant que commerçant que la rue est déserte, que c'est compliqué, qu'ouvrir un commerce c'est dur, qu'il y a personne", concède-t-elle. "Justement le fait d'avoir travaillé un an chez Ma Jolie Boutique, ça m'a permis de me rendre compte, qu'il y a quand même des personnes qui passent, la rue n'est pas si déserte que ça. Il y a du potentiel, il y a un réel retour des clients à acheter local, aux petits commerçants, ils recherchent plus l'accueil, le conseil."

Une ouverture rendue possible grâce à un loyer à un euro par mois pendant un an. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La guérétoise de toujours se fait même militante de sa ville. "On a un joli centre-ville, j'ai envie de participer à la redynamisation. Voilà, peut-être que ça aidera certaines personnes à se lancer, à se dire oui, ça marche." Une démarche qu'elle étend d'ailleurs aux produits qu'elle met en vitrine : la plupart sont de marques françaises.

A l'approche des fêtes, pour s'assurer un bon départ, son magasin "Les caprices de Marie" sera ouvert tous les jours jusqu'à Noel. Du mardi au samedi, de 10h à 19h sans interruption. Dimanche 15 et lundi 16 de 14h30 à 18h30. Dimanche 22 et lundi 23 et mardi 24 de 10h à 18h.