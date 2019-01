Grâce à une entreprise des Pyrénées-Orientales, un village sénégalais aura de l'eau potable

Objectif atteint pour l'Européenne du traitement des eaux, une entreprise de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Elle vient d'installer dans un village sénégalais un tout nouveau dispositif pour rendre potable l'eau, et cela grâce au soleil.

Saint-Laurent-de-la-Prée, France

Dans le village de Ndiaganiao, l'entreprise a installé un système complet, du pompage à la distribution. L'eau sera filtrée, désinfectée, sans aucun produit chimique. "C'est une première" assure Didier Ginestet, responsable recherche et développement de l'entreprise de Saint-Laurent-de-la-Salanque ETE : "_Beaucoup de villages sont isolés et car cela coûte très chère de créer des nouveaux réseaux_, ils recherchent une autonomie pour l'approvisionnement en eau et en énergie."

Une dizaine d'autres villages autour devraient bénéficier dans les prochains mois de ces puits ultra moderne. "Même sur place on y croyait pas" précise Didier Ginestet : "Ils vivent beaucoup au jour le jour. Maintenant que c'est en place et que le maire a vu l'eau qui sortait, il a pris conscience de ce qui était possible de faire."

Moins d'un euro le mètre cube d'eau

Il a fallu un an et demi seulement pour que le projet aboutisse. Michel Barthès est le président du Comité Départemental de la Coopération Décentralisé, le CDCD 66, une association qui promeut la solidarité internationale. Elle a aidé l'entreprise de Saint-Laurent-de-la-Salanque : "L'eau c'est la vie. Malheureusement, ça peut-être aussi la maladie, dès lors que l'eau est souillée ou pas potable."

L'eau puisé sera facturée aux habitants, pour pérenniser le projet, à 50 centimes d'eau le mètre cube d'eau.