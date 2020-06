Grâce à Vertika, ses nouvelles montagnes russes, la Récré des trois curés espère décoller

Nadine, Emmanuel, Arnaud et Kévin Bonnefoy, gérants de la "Récré des trois curés", dans la nacelle de Vertika.

L'heure de la récré à sonné !

A 10 heures 30, la "Récré des trois curés", le site touristique de Milizac (Finistère Nord) rouvre ses portes et présente "Vertika", son nouveau manège.

Jamais le parc ne s'était doté de telles montagnes russes. Construites sur mesure par une société allemande, elles proposent une montée à l'horizontale de 29 mètres, puis une chute à 97 degrés avec une pointe à 80 kilomètres / heure.

Cette inauguration tombe à pic pour le parc, après deux mois de fermeture, et un mois avant le début d'une période, juillet et août, représentant la moitié de son activité annuelle.

A terme, 300.000 entrées espérées

Le site, qui comprend aussi un camping quatre étoiles, change de dimension avec cet investissement à 4 millions d'euros. Le parc familial peut désormais viser une nouvelle clientèle.

"Ça nous permet de nous adresser à l'ensemble du public (...) Notre zone de chalandise se situe, en gros, à une heure et demie de route autour de nous. Avec Vertika, on veut attirer au delà. Nos plus proches voisins équipés de roller-coaster de ce type sont en région parisienne."

Après avoir attiré entre 220 et 230.000 visiteurs en 2019, "Vertika" peut permettre à la "Récré" de viser, à terme, 300.000 entrées.

Un peu plus tard dans la saison, sans doute en juillet, le parc inaugurera son restaurant dans les locaux construits l'an dernier. Pour les bâtiments, les cuisines et Vertika, le parc avait investi 8 millions d'euros.