Graines de Partages à Mimbaste : une recyclerie solidaire qui lutte pour la préservation de l'environnement

Graines de Partages est une association qui porte le projet de recyclerie éco solidaires à Mimbaste. Débutée en avril, elle est basée sur plusieurs axes, la protection de l'environnement en limitant les déchets, aider celles et ceux qui n'ont peu de moyens et le maintien du lien social.

Cette association à vu le jour en avril dernier et a du fermer ses portes immédiatement à cause du confinement national. L'ouverture s'est plutôt bien passé et Graines de Partages à trouvé son public à Mimbaste. Elle porte un projet de brocante éco-solidaires qui oeuvre pour les personnes en situations précaires. Graines de Partages a plusieurs objectifs. Un axe environnemental en évitant à un maximum d'objets de finir à la déchetterie. Elle propose également ces objets à prix mini à des personnes qui ont peu de moyens. Et enfin, le but de l'association est de créer du lien social avec ces bénéficiaires. Un café associatif permet aux personnes de se rencontrer et de participer à des ateliers, des conférences...

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.