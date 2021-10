Grand Angle - Fusion Société Générale - Crédit du Nord : la Banque Tarneaud deviendra siège régional à Limoges

La fusion entre la Société Générale et le groupe Crédit du Nord avait été annoncé en décembre dernier. Des détails ont été donnés ce mardi. Il est notamment question de 3.700 suppressions de postes, "sans aucun départ contraint", entre 2023 et 2025 et la fermeture de 600 agences en France.

Ces chiffres ne surprennent pas Franck Torrès, délégué syndical SNB à la Banque Tarneaud, créée en 1809 à Limoges et qui est aujourd'hui affilié au Crédit du Nord : "Nous sommes inquiets depuis le début de la fusion. C'est une conséquence attendue, savoir quelle est la déclinaison opérationnelle précise de ce qu'il va se passer, notamment en terme de disparition d'emplois." Le délégué syndical rajoute qu'il sera vigilant pour éviter toute pression qui pousserait des salariés à partir, ou de mutations inacceptables.

Dans le document d'environ 2.000 pages reçu ce mardi, Franck Torrès note que l'impact de la fusion devrait être relativement limité pour la Banque Tarneaud. C'est aussi ce que confirme le président du directoire, Benoît Vandermarcq à France Bleu Limousin.

France Bleu Limousin : La fusion prévoit 3 000 700 suppressions de postes, pas de départs contraints. Qu'en est il des 523 collaborateurs de la Banque Tarnos, dont 300 environ en Limousin ?

Benoît Vandermarcq : Je voudrais au préalable rappeler l'origine et la genèse de ce projet. Il se trouve que la banque, comme toutes les banques de France en ce moment, subit un niveau de taux d'intérêt très très bas et qui génère une pression sur nos revenus. On a également une pression des régulateurs qui nous imposent beaucoup de choses. Et puis, nous en faisons tous partie, nous sommes des consommateurs et les consommateurs ont des comportements qui évoluent très vite. Ils veulent beaucoup de digital, ils sont extrêmement sollicités, ils veulent tout tout de suite et ça génère dans les banques, un besoin d'investissements informatiques très importants. Et donc, il a été décidé que plutôt que de courir, le réseau Société Générale dans un couloir et le réseau Banque Tarneaud dans un autre, d'unir ces deux réseaux pour construire un champion national, fort de 10 millions de clients en prenant un peu du meilleur des deux banques. Par exemple, à la Banque Tarneaud, une de nos spécificités, c'est un ancrage régional fort. Et demain, par cette nouvelle banque, les régions, au nombre de 11, auront un pouvoir de décision et une véritable capacité à décider et à engager. Une très bonne nouvelle pour le Limousin. J'en profite. Limoges demain dans cette nouvelle banque aura le statut de siège régional. C'est est une excellente nouvelle pour tous les collaborateurs, évidemment, de la banque Tarneaud, mais aussi, je pense, pour Limoges et son rayonnement. Pour revenir sur votre question, sur les suppressions d'emplois, dans la mesure où Limoges devient siège régional, il y aura beaucoup de créations de postes. Il n'y aura pas que des suppressions, mais les contours de la future région évoluant, il est à cette date tout à fait impossible pour moi de vous dire combien de suppressions de postes concernent les collaborateurs de la banque, et ce, d'autant plus qu'il est écrit et stipulé qu'il y aura un process de décision des collaborateurs qui seront demain dans cette nouvelle banque. Un procès loyal au sens où ce ne sera pas plus de rouge, plus de bleu. Mais ce sera un comité paritaire, si je puis dire, avec des collaborateurs et des dirigeants de la Société Générale, d'un côté, les DRH et des collaborateurs et des dirigeants du Crédit Nord et de la Banque Tarneaud de l'autre, qui statueront sur les collaborateurs qui composeront demain cette nouvelle banque. L'autre élément c'est qu'on a pris et on tiendra évidemment cette promesse, l'engagement qu'il n'y ait aucun départ contraint. On assume cette décision. Et puis, il faut bien le dire, au niveau du groupe Société Générale/Crédit Nord dans son ensemble, c'est pas loin de 1.500 départs naturels par an. Et donc, comme ce projet est à échéance fin 2025, vous voyez que ces départs naturels devront mécaniquement nous aider à atteindre cette cible.

A vous écoutez, la banque Tarneaud s'en sort relativement bien dans cette fusion ?

Même si mon nom ne le laisse pas supposer, je suis Limousin et Limougeaud d'origine, et donc c'est vrai que pour Limoges et le Limousin, je suis particulièrement heureux que Limoges soit un siège de région. Et même, je peux vous dire que le nom de Tarneaud sera demain accolé à une référence au groupe Société Générale. Il y aura un système de marque qu'on ne connaît pas encore, mais on sait que dans ce système pour Limoges et la région Centre, il y aura le nom Tarneaud préservé.

Être siège régional, qu'est ce que ça implique ?

Il faut savoir qu'au niveau national, il n'y aura que 11 sièges régionaux. Et donc, cela veut dire que nous aurons à Limoges toutes les fonctions support d'une région de cette nouvelle banque. Il y aura, comme il y a déjà la banque Tarneaud, mais en plus important puisqu'elle sera plus importante de cette région, un service RH de plein exercice. Il y aura un service communication, un secrétaire général, des animateurs de marché, une direction du patrimoine, une banque privée. Donc, plein de nouveaux métiers, puis d'autres qui existent déjà. Et donc, pour tous les collaborateurs du siège des opportunités d'évolution sur place.

Qu'est ce qui va se passer pour la soixantaine d'agences, dont les 22 du Limousin ? Elles vont se regrouper ? Y aura t-il des fermetures ?

La première chose qui est inscrite dans le marbre, c'est que nous ne quittons aucune ville, aucun territoire. Ça, c'est une certitude.

Là où la banque Tarneaud est déjà installée, elle restera ?

Exactement. Mais, je vais vous donner un exemple. À Panazol, dans la banlieue de Limoges, il se trouve que nous avons une agence bancaire Tarneaud, qui jouxte l'agence Société Générale. C'est vrai que demain, dans la nouvelle banque, il n'y en aura plus qu'une qui sera plus grosse, plus importante. Car il serait quand même étonnant de conserver deux agences qui se touchent dans une même commune comme Panazol. Et dans les villes, ou les endroits, ou les localisations où nous n'avons qu'une seule implantation, par exemple Rochechouart, évidemment, nous restons.