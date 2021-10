Grand Angle : "le BTP va droit dans le mur" selon Rachel Coudre, présidente de la fédération corrézienne

Le BTP vit une crise sans précédent. En cause principalement la hausse vertigineuse des prix de la plupart des matériaux soumis à une pénurie inédite et le manque de main d'œuvre. Et si les entreprises résistent c'est grâce aux aides actuelles. Mais qu'il va bientôt falloir rembourser.

Les augmentations des prix de certains matériaux dans le BTP sont vertigineuses : 400 % d'augmentation sur certains produits en bois. Un triplement du prix de la tonne d'acier, passée en quelques mois de 500 à 1500 euros. Et les fournisseurs parlent de hausses à venir encore à deux chiffres. Voilà de quoi inquiéter de plus en plus les chefs d'entreprises notamment en Corrèze. Le sujet sera au cœur de la prochaine assemblée générale de la fédération corrézienne du BTP le 5 novembre.

Tout est plus cher

Les entreprises ne savent plus à quel saint se vouer. Impossible de faire un devis avec des prix qui évoluent de jour en jour et qu'elles ne connaissent avant d'avoir été livrés. Qui plus est les délais de livraison sont eux aussi un mystère. Résultat tout est plus long, tout est plus cher. Plus chers également les salaires car le BTP connaît une crise des vocations sans précédent et pour séduire les quelques candidats beaucoup d'entreprises mettent la main au porte-feuille.

Des chantiers à perte

Conséquence de tout ça les chantiers coûtent plus cher mais les entreprises ne peuvent pas répercuter la hausse sur un devis signé plusieurs mois avant. Sur le prix d'un pavillon par exemple il n'est pas rare aujourd'hui que le promoteur perde 5 ou 6000 euros. "Je fais une centaine de pavillon par an, faites le calcul" s'exaspère Frédéric Villeneuve, patron de la Coreb, basée à Brive.

On va manger notre trésorerie."

Malgré tout les entreprises tiennent le choc. Et il y a peu, même beaucoup moins qu'avant, de liquidations ou de redressements judiciaires. Mais c'est un trompe l’œil assure Rachel Coudre, la présidente de la fédération du BTP de la Corrèze. "On voit bien que nos marges diminuent de façon importante". Mais les entreprises sont maintenues à flot en particulier par les PGE, les Prêts Garantis de l'État, accordés en raison du covid, qu'il va bientôt falloir qu'elles remboursent. "Forcément on aura plus de casse plus tard (...) On va manger notre trésorerie et forcément on verra le mur plus tard"