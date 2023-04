Grand Annecy : une grève du ramassage des déchets pour dénoncer les conditions de travail

Vers un troisième jour de grève ce mercredi d'une partie des éboueurs du Grand Annecy. Le syndicat Force Ouvrière a déposé un prévis de grève illimité pour réclamer des hausses de salaires et dénoncer les conditions de travail. Mardi matin à 5h, une vingtaine de grévistes ont bloqué la sortie des camions, devant le dépôt dans la zone de Vovray. Ils envisagent de reconduire leur action ce mercredi.

Pénurie de conducteurs

Des chauffeurs non remplacés, et des heures supplémentaires qui se reportent sur les collègues ? Les agents n'en veulent plus. "Il y a des carences en permanence sur certains postes, et quand vous avez un équipage à trois, et qu'il n'y en a que un derrière... le travail de deux, ce n'est pas le travail de un", insiste Stéphane Renaud, responsable FO en Haute-Savoie.

Le syndicat réclame notamment une prime de 10 euros/jour pour les grutiers, ceux qui conduisent seuls les véhicules et vont collecter les bacs de cartons ou de verres. "On a des propositions chiffrées et qui, je pense, sont raisonnables, elles pourraient permettre de recruter un peu plus, sachant le turnover incessant qu'il y a au sein du Grand Annecy".

Montant des primes

L'agglomération reconnaît, depuis deux ans, des difficultés de recrutement, mais pour Christian Rophille, vice-président au Grand Annecy, chargé de la revalorisation des déchets, ce n'est pas une question de moyens. "Les postes sont pourvus budgétairement, on peut assurer les salaires, sauf qu'on n'a pas de candidats, donc on est preneurs de nouveaux candidats".

Le désaccord porte sur les montants de primes réclamées. "Comme ça, d'entrée, envoyer 400 euros par mois, par agent, c'est le budget de fonctionnement qui ne peut plus être équilibré, donc là-dessus, on en peut pas l'accepter", insiste Christian Rophille. "Le régime des indemnités va être révisé" promet-il, mais il renvoie pour cela aux négociations en cours avec l'ensemble des représentants du personnel.

Quel impact sur le ramassage des ordures ?

Pour l'instant l'impact de cette grève reste limité pour les usagers (seules les tournées de ramassage du matin sont touchées). Selon FO, le mouvement touche près d'un quart des agents de collecte (sur environ 70 agents au total). La présidente du Grand Annecy, Frédérique Lardet a souhaité aller à la rencontre de "l'ensemble des salariés" du service déchets de l'agglomération ce mercredi, une rencontre est prévue à 11h.

Camions-poubelles au GPL

FO réclame également l'accélération du renouvellement du parc de véhicules, avec des camions au GPL. Sur la vingtaine de camions que compte le parc, "trois ont été commandés, mais pas encore livrés, parce que les délais sont longs", précise l'agglomération. "On va voir ce que ça va donner, car les camions sont moins performants aujourd'hui au GPL qu'au gasoil, mais le renouvellement du parc est engagé, et si l'expérience de ces trois camions est concluante, on élargira un peu la gamme partout où ces camions ont la capacité à pouvoir rouler", indique le Grand Annecy.