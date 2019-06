Grand arrêt à la raffinerie Total de Donges

La moitié des unités de la raffinerie Total de Donges est à l'arrêt depuis plusieurs semaines à l'occasion de ce qu'on appelle "le grand arrêt". Tous les six ans, une dizaine d'unités sont totalement stoppées afin d'être inspectées et améliorées.L'opération coûte près de 60 millions d'euros.

Donges

Depuis la fin mai, la moitié des unités de la raffinerie Total de Donges est à l'arrêt, soit 11 unités. Tous les six ans, les installations sont vérifiées, contrôlées en des milliers de points. Ce grand arrêt est aussi l'occasion d'améliorer les performances de certaines installations notamment en matière environnementale; le nez et le fût d'une des torches ont par exemple été changés.

200 entreprises extérieures interviennent - Total

200 entreprises extérieures

Une cinquantaine de salariés de la raffinerie préparent ce grand arrêt depuis deux ans. La logistique à mettre en place est énorme et il faut anticiper. Il faut par exemple réserver une grue dont il n'existe que quatre exemplaires en Europe, s'assurer que les centaines d'échafaudages seront disponibles, installer une base-vie, un restaurant et des vestiaires provisoires, concevoir les plannings. Certains jours, 3 000 personnes se côtoient sur le site, des tuyauteurs, des électriciens, des soudeurs, des grutiers. 200 entreprises extérieures interviennent ce qui représente 600 000 heures de travail.. En temps normal, la raffinerie (2ème de France) compte 650 salariés et 400 intervenants extérieurs.

La priorité n° 1 pour le directeur de la raffinerie Philippe Billant, "c'est d'assurer la sécurité de tous, éviter les accidents, ce qui est complexe en raison de la multi-activités". Aucun accident sérieux ne s'est produit durant ce grand arrêt. Une cinquantaine de personnes sont dédiées à la sécurité des chantiers et à la prévention des risques.

de nombreux engins de levage et échafaudages sont mobilisés durant le grand arrêt - Total

Un coût de près de 60 millions d'euros

Le coût de ce grand arrêt s'élève à 57, 2 millions d'euros dont 6,6 liés à la modernisation de certains équipements. Les installations vont redémarrer progressivement et toutes devraient être opérationnelles début juillet. Le prochain grand arrêt est prévu en 2021 pour l'autre moitié des unités.