Grand Belfort : des centaines d'agents mobilisés contre le projet d'externalisation du COS

Forte mobilisation des agents du Grand Belfort ce lundi matin. Près de 900 personnes, selon la police, étaient mobilisées en milieu de matinée, Place d'Armes à Belfort, devant la mairie. Ces agents en grève protestent contre le changement de prestataire annoncé par le maire de Belfort et président de l'agglomération, Damien Meslot, à la tête du comité des œuvres sociales (COS), l'équivalent du comité d'entreprise dans le privé.

Comité technique reporté

Cette mobilisation intervient le jour où le comité technique devait se réunir pour entériner la décision. Les organisations syndicales ayant décidé de boycotté la réunion, le comité technique a été reporté à une date ultérieure. A midi, les syndicats annonçaient leur intention de poursuivre le mouvement.

Selon Damien Meslot, le nouveau prestataire permettrait de faire des économies, pour la CGT, il y aurait moins d'avantages pour les salariés.

Des perturbations dans les écoles

En raison de ce mouvement de grève, plusieurs services du Grand Belfort étaient perturbés ce lundi matin, comme le périscolaire et la restauration, par exemple dans les écoles Châteaudun, Heidet, Kergomard ou Pergaud.Les accueils petite enfance Voltaire et Belfort Nord vont rester fermés toute la journée.

Le ramassage des ordures ménagères ne sera pas assuré non plus à Evette Salbert, Essert et Valdoie. Retrouvez le détail des perturbations dans le document PDF ci-dessous.