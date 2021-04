Grand Belfort : le conseil communautaire vote l'augmentation de la taxe foncière

Nouvelle augmentation de la taxe foncière pour les habitants des 52 communes du Grand Belfort. Le conseil communautaire s'est prononcé en faveur de cette mesure avec 78 voix pour et 14 contre, nul ou abstention. C'est la part intercommunale qui augmentera, passant de 3% à 4,5%. Sur la feuille d'impôts, à compter de l'année prochaine, il faudra compter 30 euros de plus en moyenne.

Jusqu'à 200 euros en plus pour les habitants de Belfort

Dans certaines villes, comme à Belfort, cette augmentation s'ajoute à la hausse de la part communale de la taxe foncière décidée la semaine dernière. Pour Samia Jaber, élue d'opposition, les Belfortains devront payer jusqu'à 200 euros de plus en 2022 : "Ce sera la double peine, ce sera le double matraquage fiscal". Elle avance une explication : "Aujourd’hui, on nous dit pas pourquoi on augmente, nous on a notre petite idée, parce qu’en réalité, la gestion catastrophique pendant 6 ans réduit les marges de manœuvre et les choix qui ont été faits, ce sont les belfortains qui doivent passer à la caisse pour renflouer les caisses pour pouvoir relancer de nouveaux investissements." Samia Jaber dénonce une décision prise au mauvais moment : « Certains ont perdu leur emploi, certains tombent aujourd’hui dans le RSA, on leur propose simplement une augmentation d’impôt »

Même son de cloche du côté de Mathilde Regnaud Nassar, élue d'opposition au Grand Belfort, qui dénonce un matraquage fiscal et un coup de massue injustifié et excessif : « Je trouve qu’il y a des raisons pour lesquelles on pourrait choisir d’augmenter les impôts et là elles ne sont pas réunis. Est-ce qu’on en a besoin pour mettre le budget à l’équilibre ? Non ! Est-ce que les impôts vont vraiment correspondre à des nouveaux services pour les usages, les habitants de la collectivité ? Non ! Rien ne justifie une hausse d’impôt comme celle-ci »

Diversifier les activités du territoire pour préparer l'avenir

Le maire de Belfort, Damien Meslot, préfère ironiser. Selon lui, cette augmentation se situera autour de 130 euros : "200 euros c’est si vous avez un château à Belfort, je doute qu’il y ait beaucoup de châteaux à Belfort". Selon lui, l'augmentation des impôts permet de préparer l'avenir : "C'est pour installer de nouvelles entreprises. Nous sommes très dépendants d'Alstom et de Général Electric, deux sociétés qui ont connu des difficultés financières. L'avenir du territoire, c'est diversifier pour accueillir des entreprises qui vont faire les emplois de demain et les ressources fiscales de l’agglomération de demain"

Le président du Grand Belfort se veut aussi rassurant. Selon Damien Meslot, cette hausse sera transparente fiscalement avec la disparition de la taxe d'habitation. A partir de 2023, tous les français seront exonérés de taxe d'habitation mais en attendant, 20% des ménages continent à la payer.